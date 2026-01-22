主動式ETF發威 這檔掛牌一個月漲幅逾一成

AI新經濟熱潮持續延燒，近期市場資金明顯轉向硬體設施與特定應用領域，帶動相關概念股強勢表態，也使得由元大投信發行的「主動元大AI新經濟」（00990A）掛牌一個月，漲幅就超過1成。

00990A在去年12月22日掛牌以來，今日收盤價來到11.04元，累計漲幅已達10.4%，盤點這檔主動式ETF（指數型股票基金）的前十大成分股，其中台積電8.46%居首，ALPHABET為6.64 %、輝達為5.90 %、博通5.49%、美光4.93 %名列前五大，另外台達電也有3.41%，與台積電並列前十大的二檔台股成份股。

法人對於上述成份股分析，00990A在配置上涵蓋台積電、艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）及台達電等關鍵供應鏈，可說透過「基礎建設」與「技術應用」雙軸布局，全面覆蓋AI新經濟，在當前硬體需求爆發的階段，更能讓投資人參與到這一波由實質業績帶動的資金行情 。

市場人士指出，今年以來美股「七巨頭」（Magnificent 7）漲勢趨緩，反觀AI硬體股表現更為強勁，顯示資金正由軟體巨頭流向基礎建設與硬體供應鏈。法人也分析，00990A之所以能繳出逾一成的漲幅，關鍵在於其主動式操作策略，不受限於指數編製規則，能夠精準鎖定並加碼非七巨頭的強勢題材股 。

法人也分析，受惠於AI應用需求火紅，記憶體產業正進入供不應求的「超級循環」TrendForce預期預估DRAM（動態隨機存取記憶體）與NAND Flash（快閃記憶體）短缺情況將貫穿2026全年，由於幾乎所有記憶體種類在2026 年都將步入近十年來最嚴重的短缺狀況，對記憶體產業而言可望迎接長期的多頭趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。