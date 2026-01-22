AI硬體股發威助攻0050秒填息 台指今年以來漲幅超越美國那股100

台股今日大漲近500點作收，具有高度代表性的「國民ETF（指數型股票基金）」0050，今日除息更是強勢「秒填息」；而在權值股領軍下，台股加權指數今年以來已累計上漲8.2%，亦大幅跑贏美股科技指數NASDAQ 100。

受惠於AI硬體資金浪潮，台股權值股今日表現強勁，五大權值股全面走揚，其中，台積電上漲1.15%、鴻海與日月光投控漲幅均逾2%，台達電更強攻漲停，股價均創下歷史新高。

市場人士指出，在AI趨勢確立下，台股資金高度集中於重點權值股已成常態。據統計，以2025年行情為例，台灣50指數含息報酬率達37.5%，領先加權股價指數的29.5%；若將時間拉長至近10年，台灣50指數含息報酬率高達509.07%，大幅領先加權指數。

尤其0050緊密追蹤龍頭權值股，受惠於台積電、聯發科等AI指標股營收創高與展望樂觀，除息首日即展現填息氣勢，顯示市值型ETF在資金集中化趨勢下，仍是投資人參與台股行情的首選。

在高股息ETF方面，法人分析，選股邏輯則成為績效分水嶺，而且AI概念股對於績效表現大有影響。值得注意的是，隨著資金持續青睞具備實質獲利的AI硬體族群，台股在全球供應鏈的關鍵地位更加凸顯，且不論是鎖定市值成長的0050，或是兼顧股息與成長的0056，表現都受惠於AI長線趨勢。

例如，元大高股息（0056）作為市場唯一採「預測現金股息殖利率」選股的高股息ETF，其策略隱含對企業獲利的預期，因此能精準納入獲利具成長性的AI概念股，目前成分股中AI比重亦領先同類型產品。

根據統計，0056在2025年的含息報酬率為12.3%，明顯優於同為大型高股息ETF的00878（6.98%）與00919（8.13%）。績效的領先也直接反映在投資人數的增長上，0056全年新增受益人數達28.4萬人，超越00878的12.3萬人及00919的21.8萬人，顯示投資人對於結合「高股息」與「AI成長性」的策略買單。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。