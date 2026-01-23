主動式ETF含積量拚輸同業？他列00981A僅漲0.71％ 網酸：看這麼短不如買個股

Dcard有網友整理主動式ETF績效，直指台積電持股上限會影響表現，並以00981A對比00985A、00991A，認為「台積電上限還是有差」。貼文引來討論，焦點集中在00981A納入0050、0052的操作是否合理、以短期報酬評斷主動ETF是否失真，以及投資人究竟該直接買2330、被動ETF，或改選含積量較高的主動ETF。

該網友在貼文中指出，先前00981A「納入0050、0052」議題吵得沸沸揚揚，有人質疑買主動ETF卻「花錢讓別人買被動ETF」很怪，也有人替經理人緩頰，認為在限制下已盡力。原PO因此整理截至2026年初數據，稱00981A台積電占比約10.17%，00985A約20.98%，00991A約17.36；對照1月2日到1月19日股價變化，00981A由16.79到16.91，累積漲幅僅0.71%，00985A由13.64到14.60、漲7.03%，00991A由10.42到11.11、漲6.62%。

原PO認為，同為主動式ETF，但單一持股上限最高可到30%的00985A、00991A，漲幅可達6%到7%，反觀上限僅10%的00981A表現偏弱，顯示「10%持股上限限制還是有差」。他也強調，是否能直接用「擁有台積電比例」預測ETF漲幅未必嚴謹，但上限越低代表經理人更仰賴選股能力，否則缺乏「保底」效果，選錯容錯率更低；也因此他把00981A買入0050、0052形容為「打不贏就加入」，用繞道方式提高含積量。

留言區不少人呼應原PO的疑慮，直言00981A後來已賣出，認為「拐著收台積電」還要負擔額外成本，成效又不突出，「不如自己收2330」；也有人直接反問「漲不到1%那幹嘛不買0050就好」，並有網友表態持續定期定額00985A，稱其在主動式ETF中相對「穩」，台積電比重與選股策略確有差異。

不過也有不同聲音提醒比較時間過短，有人直言「一月都還沒過完是要比什麼」，認為買ETF卻緊盯短期績效，不如改買個股；另有網友反向補充，稱00981A去年曾大漲，若只看年初區間恐失之偏頗，並以「挑錯對手」暗示應拉長週期檢視。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。