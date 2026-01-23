快訊

想讓生活好過點⋯他信貸50萬當沖2天賠光！網勸改存ETF還錢

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。圖／本報資料照片
台股。圖／本報資料照片

短線交易不易，稍有不慎就可能賠上身家。Dcard近日一則「當沖賠錢」貼文引發熱議，有網友自述信貸50萬後連續兩天當沖「把錢都賠光」，陷入強烈懊悔與痛苦，甚至寫下「不知道活下去的意義是什麼」。留言區迅速分歧，一派以嘲諷、玩梗或加碼槓桿回應，另一派則勸其停手、面對負債並改以長期投資或專心工作還款。

一名網友在Dcard貼文表示，自己為求改善生活選擇借款進場，卻在短時間內遭逢大幅虧損，情緒從期待翻轉轉為自責崩潰。該文未揭露交易標的與細節，但「信貸+當沖」的高風險組合，讓討論延伸到槓桿操作、賭性心態與投資紀律等議題。

原PO以「只希望生活好過一點」作為動機，卻因虧損瞬間擴大而出現絕望感，字句間透露對失控交易的懊悔與無助。部分網友點出其說法矛盾，直指「玩當沖不是想好一點，是想大富大貴」，也有人提醒「牛市還能賠」反映交易方式與風控不足。

留言主流共識偏向把當沖視為賭博，勸原PO「不要再犯相同的錯」、停止短線操作，改以存錢、長期投資或ETF方式慢慢走回正軌；也有網友分享自身「當沖畢業」經驗，稱放棄高頻交易、回歸長期後狀況才改善，並安慰「人生還很漫長，50萬工作一兩年也回來了」。另有人提出務實建議，像是先用模擬單、檢討交易方式、專心上班償還貸款等。

另有不少網友難以同情，留言嘲諷「借錢再拚一次」、「再貸再沖」、「兩天賠掉也能兩天賺回來」等，甚至出現鼓吹倍倍加碼、改去運彩或百家樂的回應。由於原PO已出現明顯低落與自我否定，不少人也提醒「別讓壓力壓垮生活」，呼籲先停下交易、尋求家人或專業協助，把重點放回安全與還款規劃。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

Dcard 信貸 當沖 ETF 借錢 負債

