年終獎金理財…小資女0050放台股核心比例曝 網一看資產配置：很不錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名剛出社會的小資女拿到人生第一包年終獎金，表示要好好拿來運用投資理財。示意圖。圖／AI生成
一名剛出社會的小資女拿到人生第一包年終獎金，表示要好好拿來運用投資理財。示意圖。圖／AI生成

年關將至，不少公司行號陸續發放年終獎金，每個人對於拿到這筆錢後如何運用也有不同的想法。一名網友在Dcard發文，好奇大家是否會將這些錢再次投入股市，為自己理財錢滾錢。

原po表示，她最近拿到了人生第一包年終獎金，雖然金額不多，但對剛出社會沒多久，又每天被工作、加班追著跑的她來說，這筆錢真的是用血汗和青春換來的。

不過她覺得如果自己只是把年終獎金默默放在銀行帳戶裡，免不了被通膨吃掉，所以她打算好好規畫一下理財方法：

20% 孝親紅包給爸媽

10% 犒賞自己，撐過加班跟低潮

5% 黃金，小比例避險

65% 丟進市場，靠時間＋複利慢慢滾雪球

投資比例的部分，她打算30%放0050，無腦定期定額，當台股核心，30%配QQQ，看好AI接下來幾年的應用擴散，剩下40%，猶豫要留現金還是「現金+美債」。

她坦言，整個投資配置仍在微調中，因此想聽聽大家的經驗，不曉得大家都會將年終獎金直接「ALL IN」嗎？還是會留一點彈性部位慢慢等，如果像她這樣的新手投資小白，會不會太保守了？

文章一出，底下不少人紛紛回應，「看自己對風險的忍受能力，一半投資、一半現金心理壓力差很多」、「有做資產配置就很不錯了」、「美債配一點點吧，可以投資黃金」，還有人表示自己都是將三節獎金及年終投入繼續滾，「0050+00924」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00924復華美國標普500成長ETF 美債 通膨 複利 定期定額 AI

