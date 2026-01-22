快訊

過年抱股好糾結？老牛推「70/30配置」…這檔ETF績效完勝00929、00940

聯合新聞網／ 綜合報導
「這檔我申購到現在總報酬快10%了」、「配息快6%，根本打趴929、940」。隨著台股封關倒數，投資社群對於「抱股過年」的討論熱度升溫，投資粉專「股海老牛」的一篇貼文意外引發網友曬單，讓一檔近期績效突出的月配息ETF…平衡凱基雙核收息（00981T）成為討論焦點。

這場討論的源頭，來自於市場對「防禦」與「攻擊」的兩難。股海老牛為了釐清投資盲點，直接拉出近三個月的實戰數據，將00981T與市場熱門的00929、00940進行橫向對比。數據顯示，在同為月配型的條件下，00981T近三個月累積總報酬達+7.47%、年化配息率5.93%，不僅雙雙居冠，更明顯領先00929（報酬+4.77%、配息4.62%）與00940（報酬+2.58%、配息4.63%）。

為何會有這樣的績效落差？股海老牛解析，關鍵在於「資產配置的結構」。不同於單押股票，00981T採取「70／30」的分工策略：將70%資金配置於波動較低的全球BBB級債券，用以穩固地基；剩餘30%則鎖定台股前25大市值股。這種配置讓投資人在面對長達11天的春節休市時，既能透過債券部位降低震盪風險，又能透過權值股保留年後參與行情的機會。

文章底下的留言區也成為投資人交換情報的戰場。針對網友好奇的「配息來源」，股海老牛證實包含債息與資本利得；而針對成分股結構，也有眼尖網友指出「929台積電才2%多，981T有20%」，認為含積量高低是造成績效差異的主因。

面對即將到來的長假，股海老牛認為，投資不應是賭博，而是結構的選擇。透過00981T這類「股債雙核心」的產品，不僅此次首度配出0.054元、繳出近6%的年化配息率，更重要的是提供了一種「進可攻、退可守」的解決方案，讓投資人不必在「現金流」與「價差」之間做選擇題。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981T平衡凱基雙核收息 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息 月配息 台積電 資產配置 報酬 成分股 資本利得 現金流

