00995A榮登漲幅王！川普TACO讓避險消散…主動式ETF爆發力驚人

受惠於美國總統川普在關稅與格陵蘭地緣政治議題上再度上演「TACO」（Trump Always Chickens Out，意指川普臨陣退縮、態度軟化）戲碼，全球股市避險情緒消散，激勵台股今（22）日展開強勁反彈。中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF主動中信台灣卓越（00995A）正好趕上這波多頭順風車，掛牌首日即展現強大爆發力，終場大漲 3.35%，榮登今日主動式台股ETF漲幅冠軍。

根據今日台股收盤數據，00995A以3.35%的漲幅居冠，統一台股增長（00981A）漲3.32%居次，復華未來50（00991A）漲3.28%第三，至於元大台灣50（0050）則漲1.34%。

00995A經理人張書廷指出，今日的強勢表現驗證了基金核心的「MVP」選股邏輯：結合量化模型（Model）、股利價值（Value）與專業經理人主動選股（Pro）。在川普釋放政策利多、全球股市回穩之際，團隊鎖定AI供應鏈及具備高成長潛力的優質企業進行布局，成功在掛牌首日繳出亮眼成績單。

張書廷表示，台股上市櫃公司中有許多優質企業，例如川湖科技，原以家庭五金為主的傳統產業，憑藉大量研發，成功將滑軌技術導入高階廚具市場，後來更掌握AI伺服器爆發性成長的機會，成為台股中少數躋身「千金股」的非電子產業。00995A就是要為投資人挖掘出像川湖科技這類「珍珠」型的好公司。

