快訊

被迫視犧牲理所當然…勇消詹能傑殉職 母淚訴：他的死不該只是一則新聞

車銀優被爆利用「母親公司」逃漏稅200億 經紀公司回應了

北科附工校長不適任遭改任 教育部函請北科大速派代理校長

00995A榮登漲幅王！川普TACO讓避險消散…主動式ETF爆發力驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
主動中信台灣卓越（00995A）首日漲幅居冠，經理人靠MVP邏輯挖掘像川湖這樣的AI轉型珍珠；在川普利多助攻下，成功繳出優於大盤的亮眼成績。圖／本報資料照片
主動中信台灣卓越（00995A）首日漲幅居冠，經理人靠MVP邏輯挖掘像川湖這樣的AI轉型珍珠；在川普利多助攻下，成功繳出優於大盤的亮眼成績。圖／本報資料照片

受惠於美國總統川普在關稅與格陵蘭地緣政治議題上再度上演「TACO」（Trump Always Chickens Out，意指川普臨陣退縮、態度軟化）戲碼，全球股市避險情緒消散，激勵台股今（22）日展開強勁反彈。中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF主動中信台灣卓越（00995A）正好趕上這波多頭順風車，掛牌首日即展現強大爆發力，終場大漲 3.35%，榮登今日主動式台股ETF漲幅冠軍。

根據今日台股收盤數據，00995A以3.35%的漲幅居冠，統一台股增長（00981A）漲3.32%居次，復華未來50（00991A）漲3.28%第三，至於元大台灣50（0050）則漲1.34%。

00995A經理人張書廷指出，今日的強勢表現驗證了基金核心的「MVP」選股邏輯：結合量化模型（Model）、股利價值（Value）與專業經理人主動選股（Pro）。在川普釋放政策利多、全球股市回穩之際，團隊鎖定AI供應鏈及具備高成長潛力的優質企業進行布局，成功在掛牌首日繳出亮眼成績單。

張書廷表示，台股上市櫃公司中有許多優質企業，例如川湖科技，原以家庭五金為主的傳統產業，憑藉大量研發，成功將滑軌技術導入高階廚具市場，後來更掌握AI伺服器爆發性成長的機會，成為台股中少數躋身「千金股」的非電子產業。00995A就是要為投資人挖掘出像川湖科技這類「珍珠」型的好公司。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00995A中信台灣卓越成長主動式ETF 00981A主動統一台股增長 00991A動復華未來50 0050元大台灣50

相關新聞

過年抱股好糾結？老牛推「70/30配置」…這檔ETF績效完勝00929、00940

「這檔我申購到現在總報酬快10%了」、「配息快6%，根本打趴929、940」。隨著台股封關倒數，投資社群對於「抱股過年」的討論熱度升溫，投資粉專「股海老牛」的一篇貼文意外引發網友曬單，讓一檔近期績效突

年終獎金理財…小資女0050放台股核心比例曝 網一看資產配置：很不錯了

年關將至，不少公司行號陸續發放年終獎金，每個人對於拿到這筆錢後如何運用也有不同的想法…

川普CALL訊又到！專家點「AI基本面未變」：00881、00830除息拉回都是買點

川普關稅再出招，受美股全面大跌影響，台股週三收跌513點，收盤落在31,246.37點，資產管理龍頭業者國泰投信表示，儘管這次川普關稅議題很快落幕，但還有機會隨時重啟，而AI成長及台股基本面都沒變，建

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

00995A榮登漲幅王！川普TACO讓避險消散…主動式ETF爆發力驚人

受惠於美國總統川普在關稅與格陵蘭地緣政治議題上再度上演「TACO」（Trump Always Chickens Out，意指川普臨陣退縮、態度軟化）戲碼，全球股市避險情緒消散，激勵台股今（22）日展開

越南全民集體炒股？00885猛飆逾60% 他：朋友舅舅辭工作辭專職操盤

越南股市投資氣氛持續轉佳，2025年越南國內生產毛額（GDP）年增率達8.02%，位居東南亞成長最快的經濟體之一…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。