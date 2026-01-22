快訊

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

越南全民集體炒股？00885猛飆逾60% 他：朋友舅舅辭工作辭專職操盤

聯合新聞網／ 綜合報導
越南股市漲幅猛烈，一名網友表示，連朋友的舅舅都把工作辭了，專職炒股。示意圖。圖／AI生成
越南股市漲幅猛烈，一名網友表示，連朋友的舅舅都把工作辭了，專職炒股。示意圖。圖／AI生成

越南股市投資氣氛持續轉佳，2025年越南國內生產毛額（GDP）年增率達8.02%，位居東南亞成長最快的經濟體之一。

近日一名網友在Dcard以「越南現在全民集體炒股！？」為題發文指出，越南股市似乎真的很熱絡，連追蹤越南指數的ETF 00885，一整年績效更超過60%。原po更表示，他越南朋友的舅舅甚至把工作辭掉，開始專職炒股。

原po觀察，越南股市的基本面不錯，但「越南行情真的可以一直好下去嗎？會不會炒到一堆韭菜在接盤？」他認為，今年亞股表現都很強，如果想賺越南市場恐要靠這波才行了，看得出來非常有潛力。

文章一出，底下有人留言指出，這幾年越南股市結構越來越完整，資金不再只集中在少數族群，開始往不同產業分散，「整體市場成熟度有慢慢提升」、「越南長期其實不差，人口紅利、製造業移轉都有題材」。

還有人分析，「不管是工廠和旅遊，泰國紅利被越南搶走」、「河內周邊城市大概是30年前台灣」、「經濟正在起飛中」、「建議定期定額吧，越南大盤確實可以買」、「00885有漲到19過，去年朋友有推，但沒上車」、「我有小買一張00885已經漲13%了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

越南全民集體炒股？00885猛飆逾60% 他：朋友舅舅辭工作辭專職操盤

