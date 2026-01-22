川普CALL訊又到！專家點「AI基本面未變」：00881、00830除息拉回都是買點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰投信表示，儘管這次川普關稅議題很快落幕，但還有機會隨時重啟，而AI成長及台股基本面都沒變，建議投資人逢低加碼，震盪拉回可當長線布局點。台股示意圖。 聯合報系資料照
川普關稅再出招，受美股全面大跌影響，台股週三收跌513點，收盤落在31,246.37點，資產管理龍頭業者國泰投信表示，儘管這次川普關稅議題很快落幕，但還有機會隨時重啟，而AI成長及台股基本面都沒變，建議投資人逢低加碼，震盪拉回可當長線布局點。

尤其是本周剛除息的ETF，具備價格優勢，觀察甫於本周二(1/20)除息的美國科技型ETF00830，以及台灣科技市值型ETF00881，除息當日兩檔都爆逾6萬張的大量，延續除息前熱絡買氣。

00830基金經理人李翰林表示，台積電董事長魏哲家上週在法說會上強調AI真實性，並釋出今（2026）年資本支出計劃高達560億美元，大幅超出市場預期，消除市場對於AI泡沫的疑慮，並重新確立AI基礎建設長線多頭趨勢，激勵半導體設備廠艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）及高頻寬記憶體龍頭美光（Micron）大漲。

此外，近日美國揚言將對記憶體課徵100%關稅，不只讓記憶體類股再噴出，連帶拖累半導體設備股，但觀察跌勢卻快速收斂，主因過去川普TACO紀錄，市場記憶猶新，加上半導體設備市場剛需無法撼動，未來回彈動能十足。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊表示，美股將進入財報季高峰，市場焦點從總經數據轉向企業獲利，而台積電的最新指引確立了AI基礎建設週期將延續至2026年甚至更久，AI硬體如半導體、記憶體、散熱及先進封裝等相關類股有望持續受惠。

00830追蹤美國費城半導體指數，布局美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包括上述提及之台積電ADR、艾司摩爾、應用材料、美光，以及民眾耳熟能詳的輝達、AMD、博通皆為其成分股，隨著AI應用快速擴散、半導體產業鏈持續分工深化，想要個別選股投資將變得更為艱難。

國泰投信ETF研究團隊指出，投資人透過00830可更完整掌握半導體供應鏈的成長契機，把握近期ETF剛除息後的股價修正，觀察00830最新股價已從除息前的近65元，最新收盤價來到55.25元(1/21)，Bloomberg數據更指出，00830追蹤的費城半導體指數近20年來含息報酬率1,881.9%，遠勝美股其他三大指數，也就是說20年投入100萬的話，資產可望翻近20倍，相當驚人。

另一檔同為國泰投信旗下的科技型ETF00881，主打台灣大型科技龍頭股，不僅掌握台積電與聯發科等半導體巨頭，也涵蓋鴻海、台達電、台光電、奇鋐與智邦等AI組裝與關鍵零組件，七大龍頭科技占比近七成。

00881與00830同日除息，最新收盤價來到33.06元（1月21日），相對除息前便宜，再看00881去年在全台一般型ETF中脫穎而出，單年度漲幅高達39.2%， 在台股漲升與產業成長的雙重利多下，未來的表現空間值得市場期待。

基金名稱三個月六個月一年二年三年
報酬率(%)排名報酬率(%)排名報酬率(%)排名報酬率(%)排名報酬率(%)排名
國泰台灣科技龍頭ETF（00881）13.971041.80639.205102.266193.573
同類型基金平均8.49-23.68-19.71-52.03-117.35-
評比基金數6362584837

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00881國泰台灣科技龍頭 00830國泰費城半導體

