跟著巴菲特買商社！阿格力點名00955：純度最高、績效贏台股大盤

阿格力在最新影音中，從自己赴日本東京看屋、驗屋的實際經驗切入，分享對日本房市與投資環境的觀察。他指出，實地走訪武藏小山一帶後，更能感受到日本城市再開發與生活機能的完整度，也讓他重新思考，除了不動產之外，是否還有更有效率參與日本經濟成長的投資方式。

他進一步表示，對多數投資人而言，未必都有條件直接在日本買房，因此把焦點拉回「商社」這個日本經濟核心角色。他認為，日本商社深入生活各層面，從地產、通路、能源到服務業都有布局，本質上就像一檔高度分散的投資組合，也呼應巴菲特投資日本五大商社的長期邏輯。

阿格力在影片中提到，若以台灣掛牌ETF來看，中信日本商社（00955）的特色在於「幾乎都是商社」，商社占比高，且五大商社合計占比「超過一半」，約六成多，是目前台灣市場中，對日本商社題材最集中的ETF之一，適合想要聚焦商社結構的投資人。

在績效面，他指出以上半年截止計算，台股大盤含息報酬為「-2.44%」，而中信日本商社（00955）含息報酬約「4.8%」，在日本相關ETF中表現相對突出。不過他也提醒，00955以新台幣計價，實際報酬會受到日圓匯率影響。

阿格力最後補充，近期日圓相對走弱，他以自身換匯經驗說明，台幣兌日圓匯率明顯變化，這也代表00955的部分績效「被匯率吃掉」。他認為，若未來匯率回歸常態，報酬結構仍有觀察空間，也因此在影片中總結，對無法直接參與日本房市的投資人而言，透過中信日本商社（00955）參與日本商社與經濟循環，是一種相對單純的替代選擇。

◎本文獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。