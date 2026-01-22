0050秒填息211萬人樂透 逾150萬名受益人的0056也朝填息挺進

元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及元大MSCI台灣（006203）同步在22日除息， 其中，0050每受益權單位配發1元，一開盤秒填息，211.37萬名受益人樂翻天；006203每受益權單位配發1.8元， 同樣秒填息；0056每受益權單位配發0.866元，也順利朝填息挺進。

0050是目前資產規模最大的台股ETF，根據集保結算所資料，0050最新受益人數211.37萬人，為台股ETF中受益人數最多，22日除息，早盤以71.9元開出， 一開盤就完成填息，盤中一度拉升至72.05元。

根據集保結算所資料，0056最新受益人數152.21萬人，每受益權單位配發0.866元，21日收在38.21元，22日早盤以37.91元開出，一度拉升至37.94元，順利朝填息之路前進。

另外，006203每受益權單位配發1.8元，21日以129.75元收盤，22日早盤以130.15元開出，一開盤就完成填息，盤中股價維持在130元之上。

