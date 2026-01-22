0050秒填息211萬人樂透 逾150萬名受益人的0056也朝填息挺進

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）及元大MSCI台灣（006203）同步在22日除息， 其中，0050每受益權單位配發1元，一開盤秒填息，211.37萬名受益人樂翻天；006203每受益權單位配發1.8元， 同樣秒填息；0056每受益權單位配發0.866元，也順利朝填息挺進。

0050是目前資產規模最大的台股ETF，根據集保結算所資料，0050最新受益人數211.37萬人，為台股ETF中受益人數最多，22日除息，早盤以71.9元開出， 一開盤就完成填息，盤中一度拉升至72.05元。

根據集保結算所資料，0056最新受益人數152.21萬人，每受益權單位配發0.866元，21日收在38.21元，22日早盤以37.91元開出，一度拉升至37.94元，順利朝填息之路前進。

另外，006203每受益權單位配發1.8元，21日以129.75元收盤，22日早盤以130.15元開出，一開盤就完成填息，盤中股價維持在130元之上。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

填息只是標準配備 當0050變成台股的信仰 今天必談的ETF新聞就是剛除息、就秒填息的0050，不只是因為0050這樣的除息表現相當得好，還包括0050的長期穩定、成長的績效表現，已經形成國內股

00991A擺脫破發陰霾…掛牌滿月逆勢大漲！詹璇依：學長姐破發後照樣漲6成

＊原影音時間為1月20日 財經主持人詹璇依在影音節目中分享，自己開車脫離超級新手剛滿一個月，也正好聯想到，先前曾與觀眾討論過、話題度相當高的一檔主動復華未來50（00991A），同樣迎來掛牌滿月。

無懼升息、日圓漲！詹璇依：00955坐穩全台最大日股ETF…揭商社獲利護城河

＊原文發文時間為1月15日 喜歡去日本的人快看！小姐姐有兩個關於日本的好消息，要告訴大家： 第一個好消息：日圓又出現甜甜價了 最新匯率持續往160點位邁進，準備寒假要去日本玩的朋友，

00995A掛牌首日主動台股ETF量價雙冠！專挑「高填息」成長股…布局AI商機

投資股票，不只要買「好」公司，也要買在「好」價格，更要挑選「高」成長的企業。中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF—「中信台灣卓越成長主動式ETF基金」（00995A），今（22日）正式掛牌上市，透過獨

00917暴跌17％！買貴22％還衝？高配息蒙蔽…基金黑武士：溢價收斂即慘賠

＊原文發文時間為1月21日 別讓高配息蒙蔽雙眼！ 中信特選金融（00917）單日暴跌17%的慘痛教訓 今天00917股價重挫逾17%，但這並非完全是市場崩盤，而是「溢價收斂」的必然結

被動ETF規模掀「扭曲定價」疑慮？他憂：大到難賣恐釀踩踏

《經濟學人》指出，被動ETF資金「不問價格」流入，可能把台積電等科技巨頭推向高估，規模大到足以扭曲市場定價，甚至在反轉時引發流動性乾涸與踩踏風險；PTT網友轉貼該文並附上新聞網址，引來板上熱議，討論焦點集中在「被動資金真的會集體撤出嗎」、以及此類警示是否只是市場情緒或機構帶風向。

