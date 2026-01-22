0050秒填息！211萬人瘋「無腦投資」已成信仰…專家揭密兩大關鍵

填息只是標準配備 當0050變成台股的信仰

今天必談的ETF新聞就是剛除息、就秒填息的0050，不只是因為0050這樣的除息表現相當得好，還包括0050的長期穩定、成長的績效表現，已經形成國內股市的一種信仰，更讓參與0050的211萬受益人真實的感受到：「原來投資是這麼容易的事。」

信仰一：無腦投資

你知道信用卡的持卡人最喜歡的刷卡回饋方式是什麼嗎？答案是「無腦」刷卡的現金回饋。無腦刷卡的回饋方案可以讓你不必去切換權益項目、不必記住有回饋的消費類別、不必線上先搶登錄名額....

同樣的道理，很多人不喜歡投資股市的原因就是不知道、也不想研究哪一支股票好，0050直接涵蓋台股前50大市值的公司，提供了投資人這種「無腦」的選股投資方式，讓「無腦投資」變成一種信仰。

信仰二：填息是標準配備

買了50支的個股，0050的投資報酬率會輸給盤面上的飆股嗎？一、兩週短期績效的比較，不敢給你保證0050穩嬴，但是0050的中、長期績效有目共睹！

今年以來大盤漲了7.9％，0050漲了9.5％、近一年來大盤漲了41％，0050漲了49％，拉長到3年、5年的長期績效就更好了，也代表把0050除息到填息的時間拉長來看的話，每一次都能完全填息。

所以只要你相信台灣股市會好好的，0050就會更好，而且不必隨著AI伺服器、DRAM、金融、傳統產業...景氣的起起落落而自己頻頻換股操作，每次的填息都只會是它的標準配備而已！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。