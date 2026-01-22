00991A擺脫破發陰霾…掛牌滿月逆勢大漲！詹璇依：學長姐破發後照樣漲6成

快訊

聯合新聞網／ 詹璇依
破發非壞事！00991A滿月漲14%，經理人布局記憶體與華新，是參與千金股好選擇。(記者陳易辰／攝影)
破發非壞事！00991A滿月漲14%，經理人布局記憶體與華新，是參與千金股好選擇。(記者陳易辰／攝影)

＊原影音時間為1月20日

財經主持人詹璇依在影音節目中分享，自己開車脫離超級新手剛滿一個月，也正好聯想到，先前曾與觀眾討論過、話題度相當高的一檔主動復華未來50（00991A），同樣迎來掛牌滿月。

她回顧，00991A當初推出時，市場普遍認為發行時點偏高，甚至一掛牌就出現破發，不少人因此質疑時機。不過她當時便指出，破發本身並非重點，反而有不少投資人撿到破發後的相對低價。

詹璇依進一步舉例，過去如主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）等主動式ETF，在掛牌初期同樣出現破發，但後續漲幅仍達六至七成以上，顯示破發與後續表現並沒有必然關係。她也提到，00991A掛牌滿月的漲幅約14%，表現不俗。

她分析，00991A的滿月成績，與經理人的靈活操作能力有關。近期盤面熱點集中在記憶體族群，經理人已有相應布局；同時在AI相關應用之外，也納入關鍵原物料標的，例如華新麗華，且在00991A中的比重相對較高。

最後，詹璇依指出，隨著台股累積漲幅不小，市場上千金股數量增加，若投資人希望透過主動式ETF參與千金股行情，00991A可作為觀察標的之一。她認為，對過去尚未參與主動式ETF的投資人而言，00991A已用實際表現展現經理人主動選股、創造報酬的能力，後續仍值得持續關注。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00991A動復華未來50 00981A主動統一台股增長 破發

