無懼升息、日圓漲！詹璇依：00955坐穩全台最大日股ETF…揭商社獲利護城河

喜歡去日本的人快看！小姐姐有兩個關於日本的好消息，要告訴大家：

第一個好消息：日圓又出現甜甜價了

最新匯率持續往160點位邁進，準備寒假要去日本玩的朋友，真的可以慢慢把日圓換起來了唷（包括我自己）；不管是機票、住宿、購物，現在換都相對有利，先替旅行做好準備。

第二個好消息，既然我們這麼常去日本玩，當然也要當日本商社的股東囉。

今天要跟大家分享的，就是商社純度最高的中信日本商社（00955）規模正式突破50億！穩坐台灣掛牌日股ETF第一大，不只受益人最多成交量最大績效表現更是亮眼；過去一年漲幅近五成！

當然也有不少人擔心雖然目前日幣貶值，但有在關心總體經濟都知道，日本央行是在走升息循環的喔，也因此會擔心日本升息、日圓可能升值，會不會影響商社獲利？

小姐姐幫大家整理重點，其實不用太緊張，因為商社有四大優勢：

第一：匯率假設保守

大型商社的財測多假設在140–145日圓兌1美元，就算日圓短期升值，只要不突破這區間，對獲利影響有限，甚至還有超額利潤空間。

第二：日圓升值＝進口成本下降

日本高度仰賴能源與原物料進口，日圓升值反而有助於提升商社整體利潤率。

第三：資產配置更有效率

升息環境下，商社會汰弱留強，出售低效海外資產，把資金轉向報酬更高的項目。

第四：百年商社的護城河

供應鏈整合、風險控管與金融操作能力，讓商社即使面對匯率逆風，也能持續創造價值！

小姐姐總結

在日本結構性改革持續、升息循環逐步確立下，日股長線多頭格局仍在。

透過00955，用「雙軌策略」參與日本商社的穩健成長，邊玩日本、邊當股東，超讚的吧。

