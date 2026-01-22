快訊

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

無懼升息、日圓漲！詹璇依：00955坐穩全台最大日股ETF…揭商社獲利護城河

聯合新聞網／ 詹璇依
中信日本商社（00955）坐穩全台最大日股ETF，讓你在享受日圓甜甜價的同時，也能用雙軌策略參與日股長線成長。圖／本報資料照片
中信日本商社（00955）坐穩全台最大日股ETF，讓你在享受日圓甜甜價的同時，也能用雙軌策略參與日股長線成長。圖／本報資料照片

＊原文發文時間為1月15日

喜歡去日本的人快看！小姐姐有兩個關於日本的好消息，要告訴大家：

第一個好消息：日圓又出現甜甜價了

最新匯率持續往160點位邁進，準備寒假要去日本玩的朋友，真的可以慢慢把日圓換起來了唷（包括我自己）；不管是機票、住宿、購物，現在換都相對有利，先替旅行做好準備。

第二個好消息，既然我們這麼常去日本玩，當然也要當日本商社的股東囉。

今天要跟大家分享的，就是商社純度最高的中信日本商社（00955）規模正式突破50億！穩坐台灣掛牌日股ETF第一大，不只受益人最多成交量最大績效表現更是亮眼；過去一年漲幅近五成！

當然也有不少人擔心雖然目前日幣貶值，但有在關心總體經濟都知道，日本央行是在走升息循環的喔，也因此會擔心日本升息、日圓可能升值，會不會影響商社獲利？

小姐姐幫大家整理重點，其實不用太緊張，因為商社有四大優勢：

第一：匯率假設保守

大型商社的財測多假設在140–145日圓兌1美元，就算日圓短期升值，只要不突破這區間，對獲利影響有限，甚至還有超額利潤空間。

第二：日圓升值＝進口成本下降

日本高度仰賴能源與原物料進口，日圓升值反而有助於提升商社整體利潤率。

第三：資產配置更有效率

升息環境下，商社會汰弱留強，出售低效海外資產，把資金轉向報酬更高的項目。

第四：百年商社的護城河

供應鏈整合、風險控管與金融操作能力，讓商社即使面對匯率逆風，也能持續創造價值！

小姐姐總結

在日本結構性改革持續、升息循環逐步確立下，日股長線多頭格局仍在。

透過00955，用「雙軌策略」參與日本商社的穩健成長，邊玩日本、邊當股東，超讚的吧。

◎本文獲 財經主持人 詹璇依 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00955中信日本商社 ETF

延伸閱讀

台股創高沒賺不是你的錯？阿格力：6成股還在跌…點名用00995A跟上法人

00830狂配9元被罵翻？大戶嘆「造成困擾」揭避稅辛酸…網：賺太多的煩惱

承認0050賺更多但買房存0056錯了？施昇輝：「數學模型」是如果真實人生是結果

台股開盤大漲、櫃買睽違20年突破300點！Ffaarr：含「配息」已解套1997年高點

相關新聞

00991A擺脫破發陰霾…掛牌滿月逆勢大漲！詹璇依：學長姐破發後照樣漲6成

＊原影音時間為1月20日 財經主持人詹璇依在影音節目中分享，自己開車脫離超級新手剛滿一個月，也正好聯想到，先前曾與觀眾討論過、話題度相當高的一檔主動復華未來50（00991A），同樣迎來掛牌滿月。

無懼升息、日圓漲！詹璇依：00955坐穩全台最大日股ETF…揭商社獲利護城河

＊原文發文時間為1月15日 喜歡去日本的人快看！小姐姐有兩個關於日本的好消息，要告訴大家： 第一個好消息：日圓又出現甜甜價了 最新匯率持續往160點位邁進，準備寒假要去日本玩的朋友，

00995A掛牌首日主動台股ETF量價雙冠！專挑「高填息」成長股…布局AI商機

投資股票，不只要買「好」公司，也要買在「好」價格，更要挑選「高」成長的企業。中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF—「中信台灣卓越成長主動式ETF基金」（00995A），今（22日）正式掛牌上市，透過獨

00917暴跌17％！買貴22％還衝？高配息蒙蔽…基金黑武士：溢價收斂即慘賠

＊原文發文時間為1月21日 別讓高配息蒙蔽雙眼！ 中信特選金融（00917）單日暴跌17%的慘痛教訓 今天00917股價重挫逾17%，但這並非完全是市場崩盤，而是「溢價收斂」的必然結

被動ETF規模掀「扭曲定價」疑慮？他憂：大到難賣恐釀踩踏

《經濟學人》指出，被動ETF資金「不問價格」流入，可能把台積電等科技巨頭推向高估，規模大到足以扭曲市場定價，甚至在反轉時引發流動性乾涸與踩踏風險；PTT網友轉貼該文並附上新聞網址，引來板上熱議，討論焦點集中在「被動資金真的會集體撤出嗎」、以及此類警示是否只是市場情緒或機構帶風向。

00881除息7％資產大縮水！拳四郎揭ETF配息「強制停利」真相：我沒很愛股息

＊原文發文時間為1月21日 昨天國泰台灣科技龍頭（00881）除息了，一次就除了7%，所以昨天打開集保的APP，就看到證券資產掉了一大截，看到資產減少真不是滋味，等於被強制停利了，所以我本身沒有

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。