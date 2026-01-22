快訊

國際班學生福音！Gemini推SAT模擬考「全免費又逼真」 教你1句話啟動考試

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

免費好康不要貪！LINE曝最新盜帳號手法 要這資訊「就是詐騙」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股反彈 0050秒填息、0056邁向填息之路

中央社／ 台北22日電
台股。中央社
台股。中央社

目前資產規模前2大的台股ETF元大台灣50（0050）和元大高股息（0056），今天同步除息，每受益權單位分別配發新台幣1元、0.866元。受惠週三美股回穩，台股今天強彈，盤中最多大漲超過600點，0050開盤後迅速完成填息，0056也朝填息之路邁進。

0050每半年配息1次，此次配息1元，相較2025年7月配息0.36元調高。

0050為台灣ETF龍頭，根據證交所統計，0050最新資產規模達1兆1045億元，是台灣唯一規模破兆元的ETF；另根據集保結算所資料，0050最新受益人數約211.37萬人，同樣是台股ETF中受益人數最多。

0056採取季配息，此次配息0.866元，與前2季維持相同。

根據證交所統計，0056最新資產規模為5273億元，僅次於0050，為規模第2大的台股ETF，並且是台灣高股息ETF規模龍頭。

另根據集保結算所資料，0056最新受益人數約152.21萬人，僅次於0050及國泰永續高股息（00878），為台股ETF受益人數第3多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息 0050元大台灣50 0056元大高股息 填息 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

台股開盤大漲、櫃買睽違20年突破300點！Ffaarr：含「配息」已解套1997年高點

00995A掛牌首日主動台股ETF量價雙冠！專挑「高填息」成長股…布局AI商機

台股爆量跌 買盤轉進傳產 集中與櫃買市場總成交額衝1.12兆元新高

大跌是中長線布局的時機 台股ETF逢低分批買進

相關新聞

00991A擺脫破發陰霾…掛牌滿月逆勢大漲！詹璇依：學長姐破發後照樣漲6成

＊原影音時間為1月20日 財經主持人詹璇依在影音節目中分享，自己開車脫離超級新手剛滿一個月，也正好聯想到，先前曾與觀眾討論過、話題度相當高的一檔主動復華未來50（00991A），同樣迎來掛牌滿月。

無懼升息、日圓漲！詹璇依：00955坐穩全台最大日股ETF…揭商社獲利護城河

＊原文發文時間為1月15日 喜歡去日本的人快看！小姐姐有兩個關於日本的好消息，要告訴大家： 第一個好消息：日圓又出現甜甜價了 最新匯率持續往160點位邁進，準備寒假要去日本玩的朋友，

00995A掛牌首日主動台股ETF量價雙冠！專挑「高填息」成長股…布局AI商機

投資股票，不只要買「好」公司，也要買在「好」價格，更要挑選「高」成長的企業。中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF—「中信台灣卓越成長主動式ETF基金」（00995A），今（22日）正式掛牌上市，透過獨

00917暴跌17％！買貴22％還衝？高配息蒙蔽…基金黑武士：溢價收斂即慘賠

＊原文發文時間為1月21日 別讓高配息蒙蔽雙眼！ 中信特選金融（00917）單日暴跌17%的慘痛教訓 今天00917股價重挫逾17%，但這並非完全是市場崩盤，而是「溢價收斂」的必然結

被動ETF規模掀「扭曲定價」疑慮？他憂：大到難賣恐釀踩踏

《經濟學人》指出，被動ETF資金「不問價格」流入，可能把台積電等科技巨頭推向高估，規模大到足以扭曲市場定價，甚至在反轉時引發流動性乾涸與踩踏風險；PTT網友轉貼該文並附上新聞網址，引來板上熱議，討論焦點集中在「被動資金真的會集體撤出嗎」、以及此類警示是否只是市場情緒或機構帶風向。

00881除息7％資產大縮水！拳四郎揭ETF配息「強制停利」真相：我沒很愛股息

＊原文發文時間為1月21日 昨天國泰台灣科技龍頭（00881）除息了，一次就除了7%，所以昨天打開集保的APP，就看到證券資產掉了一大截，看到資產減少真不是滋味，等於被強制停利了，所以我本身沒有

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。