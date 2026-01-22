台股反彈 0050秒填息、0056邁向填息之路

目前資產規模前2大的台股ETF元大台灣50（0050）和元大高股息（0056），今天同步除息，每受益權單位分別配發新台幣1元、0.866元。受惠週三美股回穩，台股今天強彈，盤中最多大漲超過600點，0050開盤後迅速完成填息，0056也朝填息之路邁進。

0050每半年配息1次，此次配息1元，相較2025年7月配息0.36元調高。

0050為台灣ETF龍頭，根據證交所統計，0050最新資產規模達1兆1045億元，是台灣唯一規模破兆元的ETF；另根據集保結算所資料，0050最新受益人數約211.37萬人，同樣是台股ETF中受益人數最多。

0056採取季配息，此次配息0.866元，與前2季維持相同。

根據證交所統計，0056最新資產規模為5273億元，僅次於0050，為規模第2大的台股ETF，並且是台灣高股息ETF規模龍頭。

另根據集保結算所資料，0056最新受益人數約152.21萬人，僅次於0050及國泰永續高股息（00878），為台股ETF受益人數第3多。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。