快訊

台中驚傳醫療暴力！自殘男酒後拒醫大鬧急診 男護理師挨拳成腦震盪

MLB／大都會為幫賈西亞騰出空間 鄭宗哲本季第3度被DFA

川普撤關稅拋格陵蘭「框架協議」 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

聽新聞
0:00 / 0:00

這 ETF 擁記憶體三成 規模三周不到暴衝60%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
今年來規模增幅前十名之台股ETF(資料來源：CMoney)
今年來規模增幅前十名之台股ETF(資料來源：CMoney)

擁有此波最強勢記憶體權重高達三成的台新臺灣IC設計（00947）受惠股價創新高及申購數大增，是今年唯一規模成長逾六成的台股ETF。

台積電（2330）法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第1季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模今年來規模爆衝，今年來規模增幅前十名的台股ETF成長幅度皆高達二位數，其中，前三強台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A）今年來才不到三周，規模皆大幅成長五成以上。

台新臺灣IC設計ETF（00947）所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除涵蓋傳統IC設計企業外，IP／ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，尤其近期最強勢的記憶體相關個股權重超過3成，帶動00947成為近期台股ETF績效王。績效優異表現及靈活選股的指數設計使近期00947成交量急速放大，受益人數也大幅增加。法人表示，對於希望長期投資或分散風險的投資者可布局00947，該ETF前十大成分股包括華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）等，與記憶體循環高度相關，建議投資人可以把握機會分批布局，加入此波記憶體循環週期。

今年規模大增43%的新光臺灣半導體30（00904）經理人詹佳峯表示，2026年AI硬體紅利興起，加上記憶體超級週期帶旺，台灣半導體產業躬逢其盛，台股資金亦聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，投資人現階段想布局台股，不必擔心台股驚驚漲，若擔心個股風險太高，不妨先破除指數高點魔咒，優先鎖定績優台股半導體ETF，透過被動指數參與，可以完整涵蓋半導體產業上中下游潛力股作更全面布局，達到2026年追成長（產業）、降風險（個股資金輪動）、防波動（地緣政治干擾），穩健掌握AI長線升浪下的黃金投資機遇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

IC設計 台股 記憶體 00947台新臺灣IC設計

延伸閱讀

台股爆量跌 買盤轉進傳產 集中與櫃買市場總成交額衝1.12兆元新高

力積搶缺貨商機 展開DRAM製程精進計畫

金寶搭上記憶體熱潮 產能擴增

大跌是中長線布局的時機 台股ETF逢低分批買進

相關新聞

00995A掛牌首日主動台股ETF量價雙冠！專挑「高填息」成長股…布局AI商機

投資股票，不只要買「好」公司，也要買在「好」價格，更要挑選「高」成長的企業。中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF—「中信台灣卓越成長主動式ETF基金」（00995A），今（22日）正式掛牌上市，透過獨

00917暴跌17％！買貴22％還衝？高配息蒙蔽…基金黑武士：溢價收斂即慘賠

＊原文發文時間為1月21日 別讓高配息蒙蔽雙眼！ 中信特選金融（00917）單日暴跌17%的慘痛教訓 今天00917股價重挫逾17%，但這並非完全是市場崩盤，而是「溢價收斂」的必然結

被動ETF規模掀「扭曲定價」疑慮？他憂：大到難賣恐釀踩踏

《經濟學人》指出，被動ETF資金「不問價格」流入，可能把台積電等科技巨頭推向高估，規模大到足以扭曲市場定價，甚至在反轉時引發流動性乾涸與踩踏風險；PTT網友轉貼該文並附上新聞網址，引來板上熱議，討論焦點集中在「被動資金真的會集體撤出嗎」、以及此類警示是否只是市場情緒或機構帶風向。

00881除息7％資產大縮水！拳四郎揭ETF配息「強制停利」真相：我沒很愛股息

＊原文發文時間為1月21日 昨天國泰台灣科技龍頭（00881）除息了，一次就除了7%，所以昨天打開集保的APP，就看到證券資產掉了一大截，看到資產減少真不是滋味，等於被強制停利了，所以我本身沒有

台股ETF市值型、高息型受青睞 可逢低分批布局

大盤在連三天創高後昨（21）日拉回，統計指數三天創新高期間，台股ETF規模增加了771億元，在這段期間，規模增加最多的台...

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。