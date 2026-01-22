00917暴跌17％！買貴22％還衝？高配息蒙蔽…基金黑武士：溢價收斂即慘賠

＊原文發文時間為1月21日

別讓高配息蒙蔽雙眼！

中信特選金融（00917）單日暴跌17%的慘痛教訓

今天00917股價重挫逾17%，但這並非完全是市場崩盤，而是「溢價收斂」的必然結果。

發生了什麼事？（懶人包總結）

高息誘惑 00917一月公告配發3.5元（年化配息率破13%），引發資金瘋狂追價 溢價失控 由於申購踴躍，投信1月6日暫停初級市場申購，導致次級市場出現供需失衡。投資人持續「溢價」搶進，最高溢價一度超過22% 泡沫破裂 除息之後，初級市場恢復申購，市價強行回歸淨值，導致股價大跳水，將先前的瘋狂漲幅一次吐回

投資人必須學會的3大警訊

1.溢價22%代表什麼？

代表這件商品的價值只有100元，你卻願意花122元去買。當市場恢復理智，你現虧22元是預料中的事。

2.配息不是領白工

ETF配息是從淨值扣除。如果溢價買進，你領到的股息可能遠低於你賠掉的價差。

3.投信官網警告不能視而不見

當官方公告「溢價偏高」並暫停申購時，就是最強烈的撤退信號，絕對不要在那時衝進場「接刀」。

進場前必做動作

在買進任何海外ETF或配息ETF前，請務必先去投信官網查詢：「即時預估淨值」只要溢價超過1%~2%，就應該極度審慎；超過5%還投資基本上就是錢太多。

