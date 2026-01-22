快訊

00917暴跌17％！買貴22％還衝？高配息蒙蔽…基金黑武士：溢價收斂即慘賠

聯合新聞網／ 基金黑武士
00917因溢價過高單日重挫17%，顯示只追高配息恐賺股息、賠價差。投資前應先查預估淨值，溢價逾1%就該停看聽，避免高價接刀。中央社
00917因溢價過高單日重挫17%，顯示只追高配息恐賺股息、賠價差。投資前應先查預估淨值，溢價逾1%就該停看聽，避免高價接刀。中央社

＊原文發文時間為1月21日

別讓高配息蒙蔽雙眼！

中信特選金融（00917）單日暴跌17%的慘痛教訓

今天00917股價重挫逾17%，但這並非完全是市場崩盤，而是「溢價收斂」的必然結果。

發生了什麼事？（懶人包總結）

高息誘惑

00917一月公告配發3.5元（年化配息率破13%），引發資金瘋狂追價

溢價失控

由於申購踴躍，投信1月6日暫停初級市場申購，導致次級市場出現供需失衡。投資人持續「溢價」搶進，最高溢價一度超過22%

泡沫破裂

除息之後，初級市場恢復申購，市價強行回歸淨值，導致股價大跳水，將先前的瘋狂漲幅一次吐回

投資人必須學會的3大警訊

1.溢價22%代表什麼？

代表這件商品的價值只有100元，你卻願意花122元去買。當市場恢復理智，你現虧22元是預料中的事。

2.配息不是領白工

ETF配息是從淨值扣除。如果溢價買進，你領到的股息可能遠低於你賠掉的價差。

3.投信官網警告不能視而不見

當官方公告「溢價偏高」並暫停申購時，就是最強烈的撤退信號，絕對不要在那時衝進場「接刀」。

進場前必做動作

在買進任何海外ETF或配息ETF前，請務必先去投信官網查詢：「即時預估淨值」只要溢價超過1%~2%，就應該極度審慎；超過5%還投資基本上就是錢太多。

◎本文內容已獲 基金黑武士 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00917中信特選金融ETF 溢價 淨值

00995A掛牌首日主動台股ETF量價雙冠！專挑「高填息」成長股…布局AI商機

投資股票，不只要買「好」公司，也要買在「好」價格，更要挑選「高」成長的企業。中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF—「中信台灣卓越成長主動式ETF基金」（00995A），今（22日）正式掛牌上市，透過獨

00917暴跌17％！買貴22％還衝？高配息蒙蔽…基金黑武士：溢價收斂即慘賠

＊原文發文時間為1月21日 別讓高配息蒙蔽雙眼！ 中信特選金融（00917）單日暴跌17%的慘痛教訓 今天00917股價重挫逾17%，但這並非完全是市場崩盤，而是「溢價收斂」的必然結

被動ETF規模掀「扭曲定價」疑慮？他憂：大到難賣恐釀踩踏

《經濟學人》指出，被動ETF資金「不問價格」流入，可能把台積電等科技巨頭推向高估，規模大到足以扭曲市場定價，甚至在反轉時引發流動性乾涸與踩踏風險；PTT網友轉貼該文並附上新聞網址，引來板上熱議，討論焦點集中在「被動資金真的會集體撤出嗎」、以及此類警示是否只是市場情緒或機構帶風向。

00881除息7％資產大縮水！拳四郎揭ETF配息「強制停利」真相：我沒很愛股息

＊原文發文時間為1月21日 昨天國泰台灣科技龍頭（00881）除息了，一次就除了7%，所以昨天打開集保的APP，就看到證券資產掉了一大截，看到資產減少真不是滋味，等於被強制停利了，所以我本身沒有

台股ETF市值型、高息型受青睞 可逢低分批布局

大盤在連三天創高後昨（21）日拉回，統計指數三天創新高期間，台股ETF規模增加了771億元，在這段期間，規模增加最多的台...

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

