00881除息7％資產大縮水！拳四郎揭ETF配息「強制停利」真相：我沒很愛股息

昨天國泰台灣科技龍頭（00881）除息了，一次就除了7%，所以昨天打開集保的APP，就看到證券資產掉了一大截，看到資產減少真不是滋味，等於被強制停利了，所以我本身沒有很喜歡股息，即使之後會拿到一筆現金也不會特別開心，因為還要煩惱怎麼趕快把這筆現金再投入。

既然我不喜歡股息，為什麼我還是有在買「金融股」，甚至會去估算股息跟殖利率？對我來說股息有分「健康的股息」跟「不健康的股息」。

「健康的股息」就是公司將賺的錢，扣掉未來營運需要的部分，將多賺的錢分給股東，大家一起享受公司賺錢的成果，這樣的股息我認為就很合理。所以重點就是公司是要拿賺的錢來分，而不是賺的「股價」。公司賺不賺錢，最直接的就是看EPS，看平均每一股幫公司賺了多少錢，金融股每個月都會公布EPS，且大部分都會拿EPS的40~80%做為分給股東的股息，這樣我認為就是一種健康的股息。

而「不健康的股息」就有很多種：

公司不賺錢 卻硬要發錢

當公司本業處於虧損，卻為了維持股價或面子強行配息，這種股息就不是真正賺到的錢。如果公司沒有穩定獲利支撐，這種行為就只是在吃老本，對長期股東而言毫無益處。

股息發的比EPS還高

公司有賺錢，但發的比賺到的錢還多，這也同樣表示不是拿賺的錢來發，有時候只是討好股東的手段，也表示公司未來沒什麼需要用錢，也沒什麼成長性，這種也不是太健康的股息。

期望公司的成長性 卻發大量股息

公司如果成長性高，會希望公司拿賺到的錢，再拿去賺更多的錢，反而不會希望公司馬上將賺到的錢分給股東。如果公司開始發大量股息，反而該擔心公司是不是遇到瓶頸了，沒有辦法再賺到更多的錢。

金融股雖然不是高成長性的公司，不會期望他有爆炸性的盈餘，帶動股價飆升，但優點就是EPS相當穩定，不會大起大落，每年都能將一部份賺到的錢，拿出來分給股東，相比其他個股相對單純。

再對比ETF的股息，像這次00881的配息，98.12%是「已實現資本利得」，這是屬於賺到的「股價」，而不是公司賺到的錢，所以可以視為強制將股票賣出，而不是把公司賺的錢分給股東。

就算ETF的配息，都是拿成分股的股利來發的，也是有可能屬於以上「不健康的股息」。ETF的股息來源是很難判斷的，所以ETF我寧願選擇高成長性且低配息的，如果要領股息就選擇可以清楚透明知道股息來源的金融股。

