台股ETF市值型、高息型受青睞 可逢低分批布局

大盤在連三天創高後昨（21）日拉回，統計指數三天創新高期間，台股ETF規模增加了771億元，在這段期間，規模增加最多的台股ETF前五名分別是元大台灣50（0050）、富邦台50、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、富邦科技，顯示出市值型與高息型台股ETF相對獲青睞。

群益投信台股ETF研究團隊表示，大盤正值高檔震盪之際，在沒有經濟衰退也未升息的背景下，股市並無轉空的疑慮，台股中長期後市表現仍可期，投資人可逢低分批布局。

若想要在震盪市況穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志指出，台股創高後可能會高檔區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

台股高檔震盪下，資金也輪動快速，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF。因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益。

野村投信分析，2026 年企業獲利將呈現明顯分化，具備高進入障礙、毛利因產品結構優化而提升的企業更具投資吸引力。建議投資人可逢低布局具結構性成長動能的族群。未來可關注的主軸包括AI 伺服器、電源管理、CCL、滑軌、機殼、記憶體、ABF載板等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。