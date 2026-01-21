大跌是中長線布局的時機 台股ETF逢低分批買進

台股昨（21）日大跌513點，跌幅1.62%，收31,246點，是2026年開紅盤以來單日最大跌勢。據統計，過去大盤在單日大跌510點以上後，指數表現都逐漸趨穩，長期上漲機率超過八成，法人認為，台股企業獲利仍在上升趨勢，大盤在創高後短期波動難免，大跌反而是中長線分批布局的好時機，建議留意台股ETF逢低分批介入。

群益投信台股研究團隊指出，統計2000年以來大盤單日跌超過510點以上共有29次，後市平均表現來看後5日、後10日、後15日、後20日、後60日平均上漲1.45%、2.43%、4.8%、5.56%、8.58%，且上漲機率來看，只有後一周短線較震盪，之後上漲機率都超過八成，整體後市逐漸趨穩。

中國信託投信表示，美國總統川普擬透過關稅施壓歐洲各國，藉以達成收購格陵蘭目標，引發短線投資人避險情緒升溫。但「回檔即是買點」，市場雜音不影響產業長線趨勢，建議投資人趁勢逢低買進，卡位AI黃金成長期。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，操作策略宜回歸中長期邏輯，而非過度放大短期波動。隨著AI資本支出周期明顯升級，市場其實已被劃出一條清楚的成長賽道，投資關鍵在於辨識哪些產業環節能真正受惠於先進製程量產、高效能運算需求與資料中心擴建所帶來的長期訂單動能。

相較於過去單純以題材或想像空間推升股價的階段，現階段更重視的是實際投資金額、交期與折舊攤提背後所反映的真實需求，因此操作上應以基本面能見度高、趨勢延續性強的方向為主。

中信上櫃ESG 30經理人張圭慧表示，展望未來兩年，AI趨勢將從雲端走向邊緣與太空，核心在於「規格全面升級」。今年AI具備六大關鍵題材，包括高頻寬記憶體（HBM4）帶動記憶體循環質變、輝達新架構推升PCB材料升級、液冷與BBU標配化的伺服器熱光電革命等商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。