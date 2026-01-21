美股ETF投資價值浮現 專家：股市拉回修正可布局

美股進入超級財報季，金融股強勢打頭陣，下周微軟與Meta財報將接棒登場。市場普遍預期，將有符合或優於市場預期的財報表現。隨著近日美股出現修正拉回，以美國優質龍頭企業為重點布局的美股ETF，投資價值浮現。

統計近一季報酬前五的美股ETF，凱基全球菁英55（00926）上漲8.5%最高，其他包括元大S&P500、永豐美國500大、國泰標普低波高息、台新標普500等，也都繳出5%以上的含息報酬。

根據投信官網，凱基全球菁英55重點布局AI指標股，包括微軟、Alphabet、輝達皆有雙位數持股，Meta持股也有4%，加上11大產業皆有布局，隨著整體經濟及企業獲利邁向更為全面均衡的復甦，股市動能也擴及金融、工業及中小型股，展現加速輪動格局，也有助00926績效穩現。

凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，科技巨頭財報公布在即，市場預期Meta AI廣告收入強勁，財報優於預期可能性相對高。

市場也預估微軟AI業務有成長表現，整體財報可能符合或略高於市場預期。近期美股修正主要反映高估值修正以及受關稅政策引發的波動，市場將更加嚴格檢視財報結果。在2026年美股EPS可望維持雙位數成長下，若遇股市修正，將是逢低分批布局的好時機。

台新標普500 ETF研究團隊表示，美國總統川普針對格陵蘭主權與歐洲盟友的立場再度強硬，重新升高對歐洲的關稅威脅，衝擊美股近期震盪回檔。

整體而言，金融市場重心逐漸由總經與政策不確定性轉向企業基本面，市場定價愈來愈重視企業EPS／自由現金流、估值以及流動性，而不是GDP年增率。

在AI投資循環延續帶動供應鏈資本支出的效應下，預估美國經濟在2026年持續穩健成長。

另一方面，在通膨緩解下，聯準會可望維持貨幣寬鬆政策，流動性無虞。隨著企業營運槓桿改善、AI導入帶來的降本增效，以及稅改與寬鬆貨幣、監管環境等政策組合支撐，將推動美股企業2026年EPS優於市場預期，可望為美股帶來下檔支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。