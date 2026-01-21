美股ETF投資價值浮現 專家：股市拉回修正可布局
美股進入超級財報季，金融股強勢打頭陣，下周微軟與Meta財報將接棒登場。市場普遍預期，將有符合或優於市場預期的財報表現。隨著近日美股出現修正拉回，以美國優質龍頭企業為重點布局的美股ETF，投資價值浮現。
統計近一季報酬前五的美股ETF，凱基全球菁英55（00926）上漲8.5%最高，其他包括元大S&P500、永豐美國500大、國泰標普低波高息、台新標普500等，也都繳出5%以上的含息報酬。
根據投信官網，凱基全球菁英55重點布局AI指標股，包括微軟、Alphabet、輝達皆有雙位數持股，Meta持股也有4%，加上11大產業皆有布局，隨著整體經濟及企業獲利邁向更為全面均衡的復甦，股市動能也擴及金融、工業及中小型股，展現加速輪動格局，也有助00926績效穩現。
凱基全球菁英55 ETF研究團隊表示，科技巨頭財報公布在即，市場預期Meta AI廣告收入強勁，財報優於預期可能性相對高。
市場也預估微軟AI業務有成長表現，整體財報可能符合或略高於市場預期。近期美股修正主要反映高估值修正以及受關稅政策引發的波動，市場將更加嚴格檢視財報結果。在2026年美股EPS可望維持雙位數成長下，若遇股市修正，將是逢低分批布局的好時機。
台新標普500 ETF研究團隊表示，美國總統川普針對格陵蘭主權與歐洲盟友的立場再度強硬，重新升高對歐洲的關稅威脅，衝擊美股近期震盪回檔。
整體而言，金融市場重心逐漸由總經與政策不確定性轉向企業基本面，市場定價愈來愈重視企業EPS／自由現金流、估值以及流動性，而不是GDP年增率。
在AI投資循環延續帶動供應鏈資本支出的效應下，預估美國經濟在2026年持續穩健成長。
另一方面，在通膨緩解下，聯準會可望維持貨幣寬鬆政策，流動性無虞。隨著企業營運槓桿改善、AI導入帶來的降本增效，以及稅改與寬鬆貨幣、監管環境等政策組合支撐，將推動美股企業2026年EPS優於市場預期，可望為美股帶來下檔支撐。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言