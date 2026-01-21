快訊

今年首秀00995A、00987B 兩檔ETF新兵明掛牌

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF市場持續有新兵報到，今年第一波由主動中信台灣卓越（00995A）、野村10+澳洲公債（00987B）打頭陣。ETF示意圖。圖／AI生成
ETF市場持續有新兵報到，今年第一波由主動中信台灣卓越（00995A）、野村10+澳洲公債（00987B）打頭陣，兩檔已於1月13日成立，是今年最先成立的ETF，並將於21日掛牌，合計規模為28.87億元。

根據中國信託投信官網資料，主動中信台灣卓越規模為22.29億元，淨值9.84元，總持股目前有57檔，持股比重83.05%，前十大持股及權重依序為台灣積體電路製造9.63%、台達電子工業5.14%、奇鋐科技4.25%、智邦科技3.87%、台光電子材料3.85%、鴻勁3.69%、緯穎科技服務3.56%、金像電子3.07%、貿聯控股2.92%、台燿科技2.85%。

主動中信台灣卓越是中國信託投信繼主動中信ARK創新及主動中信非投等債之後的第三檔主動式ETF，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，採季配息，保管銀行為元大銀行，風險報酬等級RR4，ETF經理人是張書廷，經理費0.75%、保管費為0.035%。

中國信託投信表示，近年因AI應用發展迅速，台灣作為全球AI晶片生產核心，掌握63%的7奈米以下先進製程產能，台積電日前法說也宣布擴大資本支出，董事長魏哲家也強調看不到AI泡沫化跡象，顯示接下來數年AI與半導體相關仍可望是營運動能最強的產業。主動中信台灣卓越積極配置如台光電、富士達、台燿等AI供應鏈龍頭，精準卡位趨勢熱點。

至於國內首檔澳洲債ETF-野村10+澳洲公債，根據野村官網資料，野村10+澳洲公債規模為6.58億元，淨值達15.02元，目前尚未揭露成分債及權重。

野村10+澳洲公債是野村投信繼主動野村臺灣優選、主動野村台灣50後第三檔主動式ETF，採新台幣計價，ETF類型為被動式債券ETF，採季配息，保管銀行為第一商業銀行，ETF經理人是劉璁霖，經理費及保管費案採階梯式，依據當前規模為0.25%、保管費為0.008%。

追蹤指數為ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數，成分債檔數非固定，介於50~60檔之間，主要投資於一籃子澳幣計價債券澳洲政府主權債及類主權債券，該等債券信用評級高，違約風險較低，屬於全球安全性高的債種；具有多元化的債券配置的特色，專注於澳幣計價債券投資，作為美元計價債券之外的多元化配置選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

