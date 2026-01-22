被動ETF規模掀「扭曲定價」疑慮？他憂：大到難賣恐釀踩踏

《經濟學人》指出，被動ETF資金「不問價格」流入，可能把台積電等科技巨頭推向高估，規模大到足以扭曲市場定價，甚至在反轉時引發流動性乾涸與踩踏風險；PTT網友轉貼該文並附上新聞網址，引來板上熱議，討論焦點集中在「被動資金真的會集體撤出嗎」、以及此類警示是否只是市場情緒或機構帶風向。

根據媒體報導，券商引用《經濟學人》報告示警，被動投資如S&P500ETF採「買入所有成分股、不考慮基本面」的核心邏輯，形成自我強化循環，漲幅多由本益比擴張而非獲利增長驅動，使大型股被高估、小型股與價值股被忽視；同時也點出「流動性幻覺」風險，當AI泡沫破裂等情境引發集體贖回，ETF需短時間賣出底層成分股，門太窄恐出現斷崖式下跌。報導並提及台股ETF今年表現強勢，80檔台股ETF逾半收盤價同步創高，績效前段多與半導體、科技龍頭題材相關。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，他認為大型ETF因持有大量股票，「比較難短期內賣出大量股票」，相較之下資金不多的個股投資人較少面臨同樣問題，並以此呼應報導提到的流動性與踩踏疑慮。

不過，多數網友對「被動ETF會引爆系統性風險」抱持質疑，直言這議題早在2019等時期就反覆被拿出來討論，「幾年就討論過一次」、「市值型大漲就會再提一次」。也有人反問，不買ETF要買什麼，從個股、期貨選擇權到美債、加密貨幣都被點名，認為被動投資者本就長期持有，「買ETF的誰會想出場」。另有留言強調ETF仍有選股與納入條件，並非完全不看基本面，甚至揶揄「覺得扭曲可以套利、或乾脆放空」。

不同意見則把矛頭指向媒體與機構動機，有人直指內文是「券商引用」而非《經濟學人》原話，質疑是想製造恐慌；也有網友認為這類說法本質是「割不到韭菜」的不滿，稱散戶轉向定期定額後，華爾街與金融業更難靠波動獲利。另有少數人提醒，被動資金確實可能「助漲助跌」，但真正該擔心的是市場槓桿與流動性結構，而非單純把責任推給ETF。

