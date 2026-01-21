快訊

低溫範圍擴大！15縣市低溫特報恐10度以下 一路凍到明天晚上

美軍下令1500名北極精兵待命 專家指疑點憂心「恐對格陵蘭動武」

台股殺500點是買點！00928鎖定櫃買龍頭…擁73％高純度AI搶HBM、液冷商機

聯合新聞網／ 綜合報導
歐美衝突致台股重挫500點，回檔更該視為良機？00928擁有73%高AI權重並鎖定櫃買龍頭，是逢低卡位AI行情的首選標的。中央社
歐美衝突致台股重挫500點，回檔更該視為良機？00928擁有73%高AI權重並鎖定櫃買龍頭，是逢低卡位AI行情的首選標的。中央社

歐美衝突導致避險情緒升溫，今（21）日台股加權指數湧現賣壓，終場大跌逾500點。中國信託投信表示，美國總統川普擬透過關稅施壓歐洲各國，藉以達成收購格陵蘭目標，引發短線投資人避險情緒升溫。但「回檔即是買點」，市場雜音不影響產業長線趨勢，建議投資人趁勢逢低買進，卡位AI黃金成長期。

中信上櫃ESG30（00928）經理人張圭慧表示，展望未來兩年，AI趨勢將從雲端走向邊緣與太空，核心在於「規格全面升級」。今年AI具備六大關鍵題材，包括高頻寬記憶體（HBM4）帶動的記憶體循環質變、輝達新架構推升的PCB材料升級、液冷與BBU標配化的伺服器熱光電革命，以及先進封測、台積電擴產設備與低軌衛星商機。

張圭慧說，這些領域的龍頭企業，多數皆在櫃買市場掛牌，例如受惠AI伺服器儲存需求的群聯（8299）、成熟製程產能回升的世界先進（5347），以及矽晶圓龍頭環球晶（6488），今日漲跌互見，但仍處於強勢格局，成為支撐櫃買指數的實質利多。觀察今日盤勢，櫃買指數跌幅甚至小於加權指數，即可發現市場資金正從大型權值股轉向具有實質獲利前景的櫃買龍頭企業。

張圭慧指出，相比一般市值型ETF，00928因選股策略集中在櫃買龍頭與高獲利企業，其成分股在上述六大AI題材的合計權重高達73.22%，意味具備更高的「AI含金量」，能吃到伺服器規格升級與記憶體復甦的紅利。

今年AI相關應用持續發展，且供應鏈營運依舊看好，短線雜音不影響產業長線趨勢。張圭慧進一步分析，櫃買市場存在顯著的「馬太效應」，資金會優先向流動性佳的龍頭靠攏。00928透過剔除後段班小型股，鎖定市值前30大且符合ESG規範的企業，不僅能吃到主升段漲幅，更能作為外資回補時的優先標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00928中信上櫃ESG 30 ETF 台積電 川普 美國 供應鏈 格陵蘭 市值型 成分股

相關新聞

台股創高沒賺不是你的錯？阿格力：6成股還在跌…點名用00995A跟上法人

＊原影音時間為12月31日 財經創作者阿格力在影音中指出，台股已連續第三年上漲，2026年年初指數年漲幅約兩成，乍看之下行情亮眼，但實際操作難度卻明顯升高，不少投資人感覺「指數在漲、自己手上的股票卻

債蛙套牢沒救了？懶錢包揭「長債＋短債最強防禦力組合」：股票才是進攻

2024年底美國聯準會啟動降息循環，三度調降利率一共降息4碼。一年後的2025年，Fed再次降息，三度調降利率一共降息3碼。聯邦基金利率來到3.5%到3.75%，跟兩年前的5.25%到5.5%的高點相比，明顯下滑了不少。

承認0050賺更多但買房存0056錯了？施昇輝：「數學模型」是如果真實人生是結果

有些人說，如果我把買元大高股息（0056）的錢都拿去買元大台灣50（0050），再加上原來已經有的0050，一定賺得比現在多。我承認。 有些人也說，如果我把買房子的錢都拿去買0050，一定賺得更多。

0050明天將除息！配息雖輸0056...達人仍盛讚：兩者本質不同不能相提並論

元大投信元老級市值型ETF元大台灣五十（0050），也跟元大高股息一樣即將在1月22日（四）進行除息，這次確定配發1元，在配息來源當中股利佔比32％，資本利得則是佔比68％。 資料上顯示，元大台灣五十連續配息22年，近五年的平均殖利率約3.29％，可見跟高股息相較上的確有落差。 但市值型ETF的任務就是淨值逐漸上漲，跟配息型ETF拿現金的任務在本質上有所不同，不能因此相提並論。

0056明天除息、配0.866元！把握今日最後上車 達人：配息下降對整體更健康

元大高股息（0056）即將於1月22日（四）進行除息，這次確定配發0.866元，其中25.98％為股利，74.02％為資本利得。

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。