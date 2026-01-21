台股殺500點是買點！00928鎖定櫃買龍頭…擁73％高純度AI搶HBM、液冷商機

歐美衝突導致避險情緒升溫，今（21）日台股加權指數湧現賣壓，終場大跌逾500點。中國信託投信表示，美國總統川普擬透過關稅施壓歐洲各國，藉以達成收購格陵蘭目標，引發短線投資人避險情緒升溫。但「回檔即是買點」，市場雜音不影響產業長線趨勢，建議投資人趁勢逢低買進，卡位AI黃金成長期。

中信上櫃ESG30（00928）經理人張圭慧表示，展望未來兩年，AI趨勢將從雲端走向邊緣與太空，核心在於「規格全面升級」。今年AI具備六大關鍵題材，包括高頻寬記憶體（HBM4）帶動的記憶體循環質變、輝達新架構推升的PCB材料升級、液冷與BBU標配化的伺服器熱光電革命，以及先進封測、台積電擴產設備與低軌衛星商機。

張圭慧說，這些領域的龍頭企業，多數皆在櫃買市場掛牌，例如受惠AI伺服器儲存需求的群聯（8299）、成熟製程產能回升的世界先進（5347），以及矽晶圓龍頭環球晶（6488），今日漲跌互見，但仍處於強勢格局，成為支撐櫃買指數的實質利多。觀察今日盤勢，櫃買指數跌幅甚至小於加權指數，即可發現市場資金正從大型權值股轉向具有實質獲利前景的櫃買龍頭企業。

張圭慧指出，相比一般市值型ETF，00928因選股策略集中在櫃買龍頭與高獲利企業，其成分股在上述六大AI題材的合計權重高達73.22%，意味具備更高的「AI含金量」，能吃到伺服器規格升級與記憶體復甦的紅利。

今年AI相關應用持續發展，且供應鏈營運依舊看好，短線雜音不影響產業長線趨勢。張圭慧進一步分析，櫃買市場存在顯著的「馬太效應」，資金會優先向流動性佳的龍頭靠攏。00928透過剔除後段班小型股，鎖定市值前30大且符合ESG規範的企業，不僅能吃到主升段漲幅，更能作為外資回補時的優先標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。