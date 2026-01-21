台股創高沒賺不是你的錯？阿格力：6成股還在跌…點名用00995A跟上法人

＊原影音時間為12月31日

財經創作者阿格力在影音中指出，台股已連續第三年上漲，2026年年初指數年漲幅約兩成，乍看之下行情亮眼，但實際操作難度卻明顯升高，不少投資人感覺「指數在漲、自己手上的股票卻沒什麼動靜」。他強調，這種落差並非個案，而是當前市場結構的真實樣貌。

指數創高 但多數個股其實沒跟上

阿格力首先以「市場寬度」與「騰落指標」說明盤面結構：

他表示，若以年均線觀察，目前上市櫃公司中，僅約四成股價站在年線之上，代表將近六成個股實際仍處於下跌或整理狀態；此外，當加權指數持續走高時，騰落指標卻同步下滑，顯示資金集中在少數股票，多數個股並未受惠。

他也比較加權股價指數與櫃買指數的表現，指出過去中小型股相對活潑，但近兩年情況出現明顯改變，加權指數屢創新高，櫃買指數卻連前一年的高點都尚未突破。

阿格力直言，若今年投資成果不如預期，其實不必過度自責，因為這本來就是一個「不好做」的市場環境。

ETF也有輪動 不是每年都能站在前段班

談到ETF投資，阿格力指出，從過去十年來看，無論是台股或美股，不同類型ETF的績效領先者會不斷輪動。

早期AI題材帶動電子與高股息ETF表現，隨著AI應用擴散到伺服器、散熱、PCB與電源等領域，產業型ETF又成為績效主角。他強調，即便是ETF投資，也很難年年站在市場前段班。

與其追法人 不如「成為法人」

在法人動向觀察上，阿格力表示，台灣市場的優勢在於每日盤後即可看到外資、投信等籌碼變化，相較美股須透過13F報告才能掌握，資訊落差較小。

但他也提醒，投資人看到的籌碼，多半已是法人完成布局後的結果，若單純跟單，往往慢了一步。

因此，他提出「與其追法人，不如成為法人」的觀點，認為主動式ETF提供了一種參與法人操作邏輯的工具，讓投資人透過制度化方式，站在投信操作的前端。

00995A主打「先量化、再主動」選股

阿格力進一步以主動中信台灣卓越（00995A）為例說明。

這檔ETF並非完全仰賴經理人主觀判斷，而是採取「先量化、再主動」的選股流程，先以市值與成交量進行全市場流通性篩選，再評估股價動能、波動度、獲利能力與估值，從中挑選體質較佳的公司。

他指出，依據長期回測結果，量化評分前段的企業，整體報酬表現明顯優於市場平均，經理人再從這些標的中進行投資組合配置，有助提高整體勝率。

配置重心仍在AI 兼顧部分價值型標的

在產業配置上，阿格力表示，00995A預計仍以AI相關產業為主要布局方向，包含伺服器、電源、散熱等族群，占比超過七成，同時也配置部分價值型股票作為平衡。

他認為，這樣的結構有助在產業輪動快速的環境下，維持投資組合的彈性。

AI需求仍在 基本面尚未失衡

展望後市，阿格力指出，從美國大型雲端服務商的資本支出預估來看，AI基礎建設需求仍然強勁；從估值角度來看，無論本益比或獲利結構，與2000年網路泡沫相比仍有距離。

他也引用AI使用調查指出，高度使用AI的員工，能大幅節省工作時間，顯示AI對生產力的實質助益正在擴大。

他認為台灣在晶圓代工、伺服器、PCB與散熱等供應鏈環節具備完整優勢，AI相關產業仍是市場關注核心，而00995A所採取的量化結合主動策略，正是希望在這樣的結構性行情中，提升投資效率與參與度。

◎本文獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。