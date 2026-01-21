債蛙套牢沒救了？懶錢包揭「長債＋短債最強防禦力組合」：股票才是進攻

2024年底美國聯準會啟動降息循環，三度調降利率一共降息4碼。一年後的2025年，Fed再次降息，三度調降利率一共降息3碼。聯邦基金利率來到3.5%到3.75%，跟兩年前的5.25%到5.5%的高點相比，明顯下滑了不少。

對持有短期、中期美國公債ETF的投資人，這兩年多來報酬率緩步成長。不過最受台灣投資人歡迎的長期美國公債ETF，在匯率預期心理等影響下表現依然掙扎，網路上不時出現套牢的債友哀鳴，也持續有債民跳船出走。

股市好賺多了嗎？我一直以來的建議是，正確的投資心態該回歸本質，把債券視為防守工具、資產配置的一環，目的是降低波動、分散風險。

長期來看，短、中、長期公債都會交出正報酬，只是回報必然落後股票不少，但資產配置的意義是，在報酬率不降低太多的同時，承擔較小的風險。

先來大盤點一下，台灣有哪些債券ETF適合呢？台灣市場上的債券ETF數量超過90檔，讓人眼花瞭亂。

不過我們的目的是和全市場股票ETF搭配、降低波動，那得從低相關性的債券類型下手，比較可惜的是，台灣沒有像BNDW這種能一次買下全世界的綜合天期投資等級債，自行組合也不容易，所以最多人的選擇會是直接買美國公債ETF。

美國公債由世界第一大經濟體「美國政府」做擔保，幾乎不可能違約，被視為一種無風險資產，目前有20檔可以選，最大的差別在年限。

經過歸類，短期有6檔、中期2檔、長期12檔，從數量上的差距，就能明顯感受台灣投資人的偏好。

選擇的關鍵是：期限越長的債券，報酬率越高，風險也越高。不同天期的債券在配置上有不同的意義，例如短債對利率的敏感度低、價格波動小，常被拿來取代現金；長債對利率的敏感度高，價格波動最大。這20檔美國公債ETF該怎麼選才好呢？

第一，美國長期公債ETF，從中挑最多人買的4檔ETF當代表。

可以發現4檔追蹤的指數都是20年期以上，一般10年期以上就會歸類為長債了，大於20年是非常長期，需要承擔高的利率風險。

裡面有3檔是追蹤同樣的指數，屬於雙胞胎兄弟姐妹，最基本的就是選費用率便宜的買，其他像是規模、流動性、保管銀行、除息月份、收益平準金等等，算是備選項目吧。

另外，最晚掛牌的00931B，在發行價格上明顯低一截，因為早期債券ETF的主力客群是壽險業，直到2022、2023年美國暴力升息，開啟了散戶買債熱潮，投信順應潮流，開便宜的價格方便一般投資人入手。

接著來看4檔長期公債ETF的持債特性，殖利率與股票的意思不一樣，簡單理解是以當前市場價格買入債券，持有至到期後能獲得的年化報酬率。

另一個重點是存續期間，用來衡量債券價格對利率變化的敏感度，存續期間越長對利率變動的敏感度越大。

第二，美國中期公債ETF，目前市面上只有兩檔。

年限介於中間的中期公債，一般指的是3到10年，利率風險中等，預期報酬低於長期債券、高於短期債券。

不過00695B、00697B的費用率明顯偏高，屬於台灣股票型ETF收費的等級，如果內扣高，投資成效和防禦功能會大打折扣。

整體來說，中期債券的特色就是報酬與波動都介於短期和長期的中間，對於多數追求股債配置的朋友，是蠻不錯的中庸選擇。

第三，美國短期公債ETF，挑四檔人氣較高的介紹。

一般定義三年內都屬於短期債券，短債對利率的敏感度低，價格波動小，報酬較低，最大回檔幅度也小，適合保守的投資人。

四檔裡面，00865B是唯一的不配息。照理說，債券的天期越長，殖利率越高，這是常態現象，不過有時也有例外。當短天期利率大於長天期利率，被稱為殖利率倒掛，目前只是局部現象。

對股債搭配來說，波動最低的短期公債也值得保守投資人考慮。

此外，目前賣出債券ETF免徵0.1%的證交稅，不過期限是到2026年年底。

還有美債ETF的配息屬於海外收入，不用繳二代健保補充保費，免稅額度也很高。另外，買台灣投信發行的債券ETF，不會被扣到美國30%的股息預扣稅，省了等待退稅的時間。

股債配置目標很明確：股票部位用來進攻，債券則是防禦性資產。雖然台灣沒有BNDW這種一次買下全世界的綜合債券ETF，但實務上，美國公債ETF就是夠好的選擇了。

至於選什麼年限的債券做搭配，比例又怎麼分，取決於風險承受度，只是別忘了買債的目的不是追求高報酬，而是保護資產、降低波動。

對配置沒有太多想法的朋友，可以從美國中期公債ETF下手，比例用八股二債開始會蠻穩健的。

如果覺得台灣的中期公債費用率太貴，省成本的做法是同時買「長期加短期」公債，組合起來就是中期。只是看存續期間就知道，20年美債真的長，所以資金的配法大約會是1%長期加2%短期。

◎本文獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。