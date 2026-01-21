快訊

75萬分之1奇蹟！男子公路直擊「雪白仙氣靈獸」 真實身分網驚：幸運女神下凡

獨／濱海作戰指揮部7月成軍 機動反艦飛彈將進駐淡水八里兩岸

川普乘空軍一號突遇「電力問題」！追蹤圖曝高空急轉彎折返基地

承認0050賺更多但買房存0056錯了？施昇輝：「數學模型」是如果真實人生是結果

聯合新聞網／ 樂活分享人生
面對「全壓0050或不買房會賺更多」的指教，施昇輝坦然承認卻不後悔，強調數學模型中的「如果」往往只是事後諸葛。記者陳正興／攝影
面對「全壓0050或不買房會賺更多」的指教，施昇輝坦然承認卻不後悔，強調數學模型中的「如果」往往只是事後諸葛。記者陳正興／攝影

有些人說，如果我把買元大高股息（0056）的錢都拿去買元大台灣50（0050），再加上原來已經有的0050，一定賺得比現在多。我承認。

有些人也說，如果我把買房子的錢都拿去買0050，一定賺得更多。我也承認。

所有的「如果」，都是事後才知道。無論是我買0056，或是買房子的結果，我都已經滿意，已經完全不擔心未來的生活，我認為這就夠了。

你無須跟我說如果我怎樣怎樣，你也不要跟自己說如果怎樣怎樣，重要的是你有沒有這樣做。

所有的「數學模型」都是「如果」，所有的「真實人生」都是自己的「結果」。

◎本文獲 樂活分享人生 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 房子 ETF

延伸閱讀

力積電（6770）5個月狂飆340％收復4年跌幅！股添樂：奇蹟之路

0050創新高不敢追等回檔買？數據揭殘酷真相：何時進場買貴機率都差不多

00919吃錯藥？聯電狂飆30％帶飛股價…達人：「順便」搭車的小幸運

00919、00929全翻紅！存股哥資產衝上1170萬新高：時間會給你最好的答案

相關新聞

承認0050賺更多但買房存0056錯了？施昇輝：「數學模型」是如果真實人生是結果

有些人說，如果我把買元大高股息（0056）的錢都拿去買元大台灣50（0050），再加上原來已經有的0050，一定賺得比現在多。我承認。 有些人也說，如果我把買房子的錢都拿去買0050，一定賺得更多。

0050明天將除息！配息雖輸0056...達人仍盛讚：兩者本質不同不能相提並論

元大投信元老級市值型ETF元大台灣五十（0050），也跟元大高股息一樣即將在1月22日（四）進行除息，這次確定配發1元，在配息來源當中股利佔比32％，資本利得則是佔比68％。 資料上顯示，元大台灣五十連續配息22年，近五年的平均殖利率約3.29％，可見跟高股息相較上的確有落差。 但市值型ETF的任務就是淨值逐漸上漲，跟配息型ETF拿現金的任務在本質上有所不同，不能因此相提並論。

0056明天除息、配0.866元！把握今日最後上車 達人：配息下降對整體更健康

元大高股息（0056）即將於1月22日（四）進行除息，這次確定配發0.866元，其中25.98％為股利，74.02％為資本利得。

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

00830狂配9元被罵翻？大戶嘆「造成困擾」揭避稅辛酸…網：賺太多的煩惱

國泰費城半導體（00830）近期大手筆發放9元股利，引發部分投資人強烈反彈。有網友在PTT股板發文直言，高額配息反而成為負擔，因自身美股部位龐大，為了避免海外所得超過750萬元，只好在除息前賣出、除息

25檔台股高息 ETF 今年來績效全都正 群益00927漲幅16.2%唯一勝大盤

台股連續3天創新高，今年來大盤已上漲9.65%，許多投資人對頻創新高的台股投資不知從何下手，市場法人認為，金融市場變化瞬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。