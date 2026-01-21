承認0050賺更多但買房存0056錯了？施昇輝：「數學模型」是如果真實人生是結果

有些人說，如果我把買元大高股息（0056）的錢都拿去買元大台灣50（0050），再加上原來已經有的0050，一定賺得比現在多。我承認。

有些人也說，如果我把買房子的錢都拿去買0050，一定賺得更多。我也承認。

所有的「如果」，都是事後才知道。無論是我買0056，或是買房子的結果，我都已經滿意，已經完全不擔心未來的生活，我認為這就夠了。

你無須跟我說如果我怎樣怎樣，你也不要跟自己說如果怎樣怎樣，重要的是你有沒有這樣做。

所有的「數學模型」都是「如果」，所有的「真實人生」都是自己的「結果」。

