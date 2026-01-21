0050明天將除息！配息雖輸0056...達人仍盛讚：兩者本質不同不能相提並論

元大投信元老級市值型ETF元大台灣五十（0050），也跟元大高股息一樣即將在1月22日（四）進行除息，這次確定配發1元，在配息來源當中股利佔比32％，資本利得則是佔比68％。

資料上顯示，元大台灣五十連續配息22年，近五年的平均殖利率約3.29％，可見跟高股息相較上的確有落差。

但市值型ETF的任務就是淨值逐漸上漲，跟配息型ETF拿現金的任務在本質上有所不同，不能因此相提並論。

我習慣在除息的當天買進，然而星期四有0056和0050同時除息，看來我又要去找找哪裡有錢可以挖來進貨。

◎本文獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。