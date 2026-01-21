為何大盤重挫它還強漲稱霸 ETF ？統一 00988A 完整卡位這些AI題材

元大投信元老級市值型ETF元大台灣五十（0050），也跟元大高股息一樣即將在1月22日（四）進行除息，這次確定配發1元，在配息來源當中股利佔比32％，資本利得則是佔比68％。 資料上顯示，元大台灣五十連續配息22年，近五年的平均殖利率約3.29％，可見跟高股息相較上的確有落差。 但市值型ETF的任務就是淨值逐漸上漲，跟配息型ETF拿現金的任務在本質上有所不同，不能因此相提並論。

2026-01-21 12:22