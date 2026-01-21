為何大盤重挫它還強漲稱霸 ETF ？統一 00988A 完整卡位這些AI題材
受美股大跌影響，台股21日盤中下跌超過300點，但是主動統一全球創新（00988A）卻逆勢強漲超過1.5%，最高衝達11.2元創掛牌新高，漲幅稱霸所有股票原型ETF。分析師表示，美股快速輪動，之前由電力設備股表態，昨日又由光通訊、記憶體等漲價題材族群接棒飆漲，00988A的布局全面涵蓋這幾大主流族群，因此走勢稱霸ETF。
川普企圖奪取格陵蘭言論掀起資本市場震盪，美股四大指數全面下殺，道瓊工業指數大跌870點，標普500指數重挫2%，台積電（2330）ADR狂瀉近5％，然而在美股大盤重挫之際，光通訊大廠Lumentum逆勢大漲10%，記憶體SANDISK勁揚超過9%，電力設備商GE Vernova(GEV)也同樣收紅。
分析師表示，晶圓代工龍頭廠上周法說會亮眼，接下來美股將進入超級財報週，包括1月底的微軟、臉書、GEV、Sandisk等，緊接著2月還有Google、NVIDIA等都將發布財報與展望，預期資本支出將維持高速成長。整體來說，今年投資焦點除了AI龍頭，半導體上游的漲價題材與電力基建擴張，也將具爆發潛力。
根據統一投信官網資訊，00988A前五大持股包括：美光7.87%、GOOGLE含6.42%、博通4.74%、Lumentum含4.55%、輝達4.53%，其餘還有西門子能源、Sandisk、台積電、台達電（2308）、GE Vernova(GEV)等AI產業鏈主流股。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言