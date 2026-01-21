0056明天除息、配0.866元！把握今日最後上車 達人：配息下降對整體更健康
元大高股息（0056）即將於1月22日（四）進行除息，這次確定配發0.866元，其中25.98％為股利，74.02％為資本利得。
數據顯示，0056已經連續18年配息，近五年的殖利率達8.15％，雖然有曾經跟風高配息之亂的過去，但配息數據修正下來之後對於填息也有幫助，而且在整體來說也更顯得健康。
想參加填息的投資人記得明天（1月21日）要入手，而我應該會在除息當天再來進貨一些。
◎本文獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
