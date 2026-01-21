AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％
＊原文發文時間為1月20日
AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。
台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光美國電力基建（009805）天天創新高，追漲資金就像水流一樣檔不住，美股沒開盤不要緊，台灣有連動的ETF可以買，買著買著，把它買到一天漲5%，溢價接近7%。
可見最近散戶集體化身為兇惡猛獸，倒是法人變成小貓咪，無論法人怎麼賣，股票就是繼續漲。
去年9月，我的頻道曾經提過這檔ETF，當時我用「悶了40年的產業」來形容它。5個月來，它已經漲超20%。
雖然目前看來是新高，但是能源題材到了2026年，可能才剛要開始加速。所以我認為這類題材無論是台股或美股，今年依然會是市場交易重心。
不過如果你今天才進場追買這檔ETF，由於已經明顯溢價近7%，明天起可能要短暫移駕到小套房裡住幾天。
◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
