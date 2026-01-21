快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
國泰費城半導體（00830）一次配發9元股利，引發部分大額投資人因海外所得與稅務考量被迫賣出又買回，PTT股板對「高配息是否合理」出現激烈討論。記者許正宏／攝影
國泰費城半導體（00830）近期大手筆發放9元股利，引發部分投資人強烈反彈。有網友在PTT股板發文直言，高額配息反而成為負擔，因自身美股部位龐大，為了避免海外所得超過750萬元，只好在除息前賣出、除息後再買回，結果一來一回不只付出手續費，還遇到盤中價格飆高，直呼「對我造成很大的困擾」。

原PO進一步指出，更讓人無法理解的是，00830作為美國半導體ETF，卻選擇高額配息路線，導致資本利得被迫轉為配息實現，「實在不能理解00830發放高額股利的邏輯？」同時也抱怨台灣市場同類型商品選擇有限，「為什麼台灣的美國半導體ETF選擇這麼少？」點名另一檔00911交易量偏低，實務上幾乎只剩00830可選。

貼文一出，網友反應相當直接，有人認為操作時點才是關鍵，「你要買回來可以等低點再買」、「幹嘛一定要今天買？今天溢價很多耶」、「今天買應該是溢價買」，也有人直言配息對長期影響有限，「長期其實沒差吧」、「賺多繳一下稅還好吧 不然不要買啊」。

另一派則把矛頭指向ETF設計本身，認同原PO的不滿，「其實我覺得所有的美股etf都應該不配息」、「00830幹嘛配息….」、「00830真的分得太多」、「也沒想到過費半會超過高股息XD」，甚至有人直言「就是股價太高才發高股利啊」。

也有不少實務派給出替代建議，「借券出去就好了」、「借券出去等除息完再召回」、「要不然你下次就利息設超低借券出去，除息完召回」，但原PO也回應提醒風險，「借券出去不一定能夠避免股利被課稅的問題喔，要看借券人是什麼時候賣喔」，顯示高配息在特定族群眼中，已從「利多」變成必須處理的稅務與交易難題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050明天將除息！配息雖輸0056...達人仍盛讚：兩者本質不同不能相提並論

元大投信元老級市值型ETF元大台灣五十（0050），也跟元大高股息一樣即將在1月22日（四）進行除息，這次確定配發1元，在配息來源當中股利佔比32％，資本利得則是佔比68％。 資料上顯示，元大台灣五十連續配息22年，近五年的平均殖利率約3.29％，可見跟高股息相較上的確有落差。 但市值型ETF的任務就是淨值逐漸上漲，跟配息型ETF拿現金的任務在本質上有所不同，不能因此相提並論。

0056明天除息、配0.866元！把握今日最後上車 達人：配息下降對整體更健康

元大高股息（0056）即將於1月22日（四）進行除息，這次確定配發0.866元，其中25.98％為股利，74.02％為資本利得。

AI的盡頭是電力？009805天天創新高…股添樂提醒：已明顯「溢價」近7％

＊原文發文時間為1月20日 AI的盡頭是電力，這個概念現在已經滲透到各大鄉鎮菜市場，所以最近漲重電、漲太陽能、漲資料中心基建、漲能源相關概念。 台灣買完還不夠，買到連結美股相關ETF去了。最近新光

00830狂配9元被罵翻？大戶嘆「造成困擾」揭避稅辛酸…網：賺太多的煩惱

國泰費城半導體（00830）近期大手筆發放9元股利，引發部分投資人強烈反彈。有網友在PTT股板發文直言，高額配息反而成為負擔，因自身美股部位龐大，為了避免海外所得超過750萬元，只好在除息前賣出、除息

00919、00929全翻紅！存股哥資產衝上1170萬新高：時間會給你最好的答案

高股息持續上漲，我的群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）帳面也都翻紅了，如果去年沒有在低價買進壓低均價、增加張數，那我現在可能還是帳損，目前帳面所有標的是全紅的狀態，總值也達

自組ETF領商品禮物卡⋯竟還爽賺10％！網卻反虧：忙一場績效還輸0050

部分公司在股東會時會發放股東紀念品，以表示對股東的感謝，一名Dcard網友分享自組「ETF」投資法，主打鎖定會發放超商商品卡、禮物卡的股東會紀念品公司，想靠「線上領卡」省去排隊或委外代領麻煩；沒想到2026年紀念品尚未入袋，帳面獲利已約10%，引發網友熱議，有人直呼「光領商品卡也算被動收入」，也有人吐槽「忙一場績效可能還輸0050」。

