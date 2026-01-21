00830狂配9元被罵翻？大戶嘆「造成困擾」揭避稅辛酸…網：賺太多的煩惱

國泰費城半導體（00830）近期大手筆發放9元股利，引發部分投資人強烈反彈。有網友在PTT股板發文直言，高額配息反而成為負擔，因自身美股部位龐大，為了避免海外所得超過750萬元，只好在除息前賣出、除息後再買回，結果一來一回不只付出手續費，還遇到盤中價格飆高，直呼「對我造成很大的困擾」。

原PO進一步指出，更讓人無法理解的是，00830作為美國半導體ETF，卻選擇高額配息路線，導致資本利得被迫轉為配息實現，「實在不能理解00830發放高額股利的邏輯？」同時也抱怨台灣市場同類型商品選擇有限，「為什麼台灣的美國半導體ETF選擇這麼少？」點名另一檔00911交易量偏低，實務上幾乎只剩00830可選。

貼文一出，網友反應相當直接，有人認為操作時點才是關鍵，「你要買回來可以等低點再買」、「幹嘛一定要今天買？今天溢價很多耶」、「今天買應該是溢價買」，也有人直言配息對長期影響有限，「長期其實沒差吧」、「賺多繳一下稅還好吧 不然不要買啊」。

另一派則把矛頭指向ETF設計本身，認同原PO的不滿，「其實我覺得所有的美股etf都應該不配息」、「00830幹嘛配息….」、「00830真的分得太多」、「也沒想到過費半會超過高股息XD」，甚至有人直言「就是股價太高才發高股利啊」。

也有不少實務派給出替代建議，「借券出去就好了」、「借券出去等除息完再召回」、「要不然你下次就利息設超低借券出去，除息完召回」，但原PO也回應提醒風險，「借券出去不一定能夠避免股利被課稅的問題喔，要看借券人是什麼時候賣喔」，顯示高配息在特定族群眼中，已從「利多」變成必須處理的稅務與交易難題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。