溢價大收斂 兩檔 ETF 巨量大跌

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

受到美國總統川普以格陵蘭議題施壓歐洲加徵關稅影響，短線上市場短線波動升溫，美股四大指數收黑，觀察21日ETF市場表現，跌幅最大的是中信特選金融（00917）以及新光美國電力基建（009805），但下跌原因與基本面、市場不確定性波動等都無關，主要反應的是溢價收斂，提醒投資人，布局ETF前仍須留意合理的折溢價。

中信特選金融（00917）在19日除息以及恢復受理初級市場申購申請下，今日市價跳空重挫超過17%，主要就是大幅偏離淨值的市價回歸。

中信特選金融日前進行12月底的收益分配，自1月2日發布第一階段配息公告，每受益權單位擬配發3.5元，以當日收盤價換算，年度配息殖利率達13.66%，每受益權單位擬配發金額及年度配息殖利率皆創掛牌以來新高。雙位數的配息率引發成交量倍增，不過，已經自1月6日起暫停受理初級市場申購，導致大幅溢價頻頻，近十個交易日平均溢價12.62%，一度高達21%。

回顧中信特選金融自掛牌以來，單日成交量超過萬張僅出現兩次，分別為2022年8月26日成交28,310張、2022年8月29日10,479張；截至10點，今日成交量已經超過9,000張。

至於新光美國電力基建今日市價也跌超過4%，也反應市價與淨值間的收斂，近日次級市場成交量能明顯增溫，昨日溢價來到7.75%，成交量達35,205張

，是掛牌以來第三高，前兩大則分別為2025年5月14日51,554張、2025年5月13日37,069張；截至10點，今日成交量已經超過44,000張，盤中溢價仍約有3%。

提醒投資人，一般ETF折溢價以1%為較合理幅度，當市價高於淨值過大時，市場將有修正機制會調整兩者間的價差，溢價過大容易產生的價格波動風險，投資人在買進ETF前仍須留意合理的折溢價，避免蒙受損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

溢價 市場

