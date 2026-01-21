主動中信台灣卓越 ETF 1月22日掛牌上市並得辦理融資融券

臺灣證券交易所表示，中國信託投信募集發行的中國信託台灣卓越成長主動式ETF （00995A）受益憑證，將於1月22日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF至少將70%的資產投資於具長期增值潛力與配息能力的台灣上市上櫃股票，長期增值潛力指依據動能、波動度、價值及獲利能力等篩選指標的綜合評分，精選表現卓越的優質企業。透過主動操作，因應市況靈活調整，結合量化指標及股利成長表現篩選個股，並透過主動操作質化選股，精選潛力個股，以追求長期資本利得機會。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達207檔(含被動式ETF 190檔及主動式ETF 17檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。