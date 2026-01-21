00919、00929全翻紅！存股哥資產衝上1170萬新高：時間會給你最好的答案

高股息持續上漲，我的群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）帳面也都翻紅了，如果去年沒有在低價買進壓低均價、增加張數，那我現在可能還是帳損，目前帳面所有標的是全紅的狀態，總值也達到1170萬個人新高。

如果高股息持續穩定上漲，那我認為有升息空間，但不會像過去一樣動不動10%以上，可能微幅調整維持8%-10%間比較合理，這樣平準金耗損慢、填息機率比較高。

假設如預期升息，初估個人今年股息可達85萬，就算照現況全部持平，也可以達到80-85萬之間，因為我肯定是會繼續買的，優質資產不嫌多，我希望我資產越來越貴、越來越值錢，而不是看到資產增值反而不敢買進。

存股就是這樣，好的時候買、不好的時候也買，時間會給你一個滿意的答案。

◎本文獲 槓桿存股哥 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。