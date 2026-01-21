聽新聞
0:00 / 0:00
0050創新高不敢追等回檔買？數據揭殘酷真相：何時進場買貴機率都差不多
＊原文發文時間為1月19日
今天元大台灣50（0050）又創新高了，你在等回檔嗎？「等跌下來再買」大概是投資人最常見的心魔。畢竟在歷史高點買入，感覺就是在高點站崗，遲早會看到更低的價格，對吧？
我用0050從上市以來的數據跑了一下，結果發現：
所有交易日，未來看到更低價的機率：95.97%
歷史高點買入，未來看到更低價的機率：95.55%
非歷史高點買入，未來看到更低價的機率：95.98%
根本就是不管什麼時間點，買「貴」的機率超級高。
有趣的是，在歷史高點買入，看到更低價格的機率反而「略低」一點點。
當然，這個差異沒有統計顯著性，但重點是：
「不論什麼時候買，你都幾乎一定會在未來某天看到更低的價格。」
與其猜測你要的低點會不會到來，不如持續買入。
◎本文獲 小資yp投資理財筆記 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言