0050創新高不敢追等回檔買？數據揭殘酷真相：何時進場買貴機率都差不多

＊原文發文時間為1月19日

今天元大台灣50（0050）又創新高了，你在等回檔嗎？「等跌下來再買」大概是投資人最常見的心魔。畢竟在歷史高點買入，感覺就是在高點站崗，遲早會看到更低的價格，對吧？

我用0050從上市以來的數據跑了一下，結果發現：

所有交易日，未來看到更低價的機率：95.97% 歷史高點買入，未來看到更低價的機率：95.55% 非歷史高點買入，未來看到更低價的機率：95.98%

根本就是不管什麼時間點，買「貴」的機率超級高。

有趣的是，在歷史高點買入，看到更低價格的機率反而「略低」一點點。

當然，這個差異沒有統計顯著性，但重點是：

「不論什麼時候買，你都幾乎一定會在未來某天看到更低的價格。」

與其猜測你要的低點會不會到來，不如持續買入。

