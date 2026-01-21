快訊

貝嫂被封史上最惡婆婆！長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

離婚請三思？南韓要求夫妻先做教育「離婚熟慮期」

狂殺二房東297刀…嗜賭翁行乞+補助月入6萬還享送餐服務 「只想嚇他」求輕判

聽新聞
0:00 / 0:00

0050創新高不敢追等回檔買？數據揭殘酷真相：何時進場買貴機率都差不多

聯合新聞網／ 小資yp投資理財筆記
元大台灣50（0050）再創新高讓許多投資人卻步，但回測數據顯示無論何時進場，未來看到更低價的機率都高達95%以上。中央社
元大台灣50（0050）再創新高讓許多投資人卻步，但回測數據顯示無論何時進場，未來看到更低價的機率都高達95%以上。中央社

＊原文發文時間為1月19日

今天元大台灣50（0050）又創新高了，你在等回檔嗎？「等跌下來再買」大概是投資人最常見的心魔。畢竟在歷史高點買入，感覺就是在高點站崗，遲早會看到更低的價格，對吧？

我用0050從上市以來的數據跑了一下，結果發現：

所有交易日，未來看到更低價的機率：95.97%

歷史高點買入，未來看到更低價的機率：95.55%

非歷史高點買入，未來看到更低價的機率：95.98%

根本就是不管什麼時間點，買「貴」的機率超級高。

有趣的是，在歷史高點買入，看到更低價格的機率反而「略低」一點點。

當然，這個差異沒有統計顯著性，但重點是：

「不論什麼時候買，你都幾乎一定會在未來某天看到更低的價格。」

與其猜測你要的低點會不會到來，不如持續買入。

◎本文獲 小資yp投資理財筆記 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 回檔 ETF 市值型

延伸閱讀

00692落後0050引換股焦慮⋯他握180張嘆：分割後不振！網勸「別亂動」新錢買就好

力積電（6770）5個月狂飆340％收復4年跌幅！股添樂：奇蹟之路

00919吃錯藥？聯電狂飆30％帶飛股價…達人：「順便」搭車的小幸運

台積電（2330）不會變美積？政府澄清反被酸：此地無銀三百兩

相關新聞

自組ETF領商品禮物卡⋯竟還爽賺10％！網卻反虧：忙一場績效還輸0050

部分公司在股東會時會發放股東紀念品，以表示對股東的感謝，一名Dcard網友分享自組「ETF」投資法，主打鎖定會發放超商商品卡、禮物卡的股東會紀念品公司，想靠「線上領卡」省去排隊或委外代領麻煩；沒想到2026年紀念品尚未入袋，帳面獲利已約10%，引發網友熱議，有人直呼「光領商品卡也算被動收入」，也有人吐槽「忙一場績效可能還輸0050」。

0050創新高不敢追等回檔買？數據揭殘酷真相：何時進場買貴機率都差不多

＊原文發文時間為1月19日 今天元大台灣50（0050）又創新高了，你在等回檔嗎？「等跌下來再買」大概是投資人最常見的心魔。畢竟在歷史高點買入，感覺就是在高點站崗，遲早會看到更低的價格，對吧？ 我

00919吃錯藥？聯電狂飆30％帶飛股價…達人：「順便」搭車的小幸運

＊原文發文時間為1月20日 不是呀，群益台灣精選高息（00919）最近吃了什麼藥嗎？股價也是一飛衝天。 打開成分股看一下，之前是富邦金、國泰金、中信金這3檔在表演，然後最近這2周變成是聯電，股

00692落後0050引換股焦慮⋯他握180張嘆：分割後不振！網勸「別亂動」新錢買就好

台股大盤漲勢猛烈，帶動市值型ETF上揚，ETF投資人近期熱議是否該將00692換成0050。PTT一名網友發文表示，0050分割前自己主要買00692，分割後新資金改買0050，但近來觀察00692漲幅常追不上0050，且「常常折價0.2左右」，讓他動念「全砍00692換0050」，卻又擔心證交稅與手續費成本不小，引發網友就績效、溢折價與換股成本展開討論。

ETF募集之亂…若不當勸誘購買 金管會將嚴審新產品

國內ＥＴＦ（指數股票型基金）密集公開募集（ＩＰＯ），卻引發券商營業員自掏腰包衝業績，閉鎖期結束後就「下車」導致基金規模狂...

美電力基建基金火熱 009805周漲5%創新高

美台兩地電力股投資熱潮夯，主要投資美國電力基建股ETF也水漲船高。投信法人表示，近期市場對於「缺晶片」的關注，已轉往「缺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。