聽新聞
0:00 / 0:00
00919吃錯藥？聯電狂飆30％帶飛股價…達人：「順便」搭車的小幸運
＊原文發文時間為1月20日
不是呀，群益台灣精選高息（00919）最近吃了什麼藥嗎？股價也是一飛衝天。
打開成分股看一下，之前是富邦金、國泰金、中信金這3檔在表演，然後最近這2周變成是聯電，股價也已經默默漲了超過30%！
它在00919裡面佔了快10%左右的權重，算蠻有份量的，所以大漲也間接帶動00919。
這也是我覺得買ETF最療癒的地方；說真的，如果是我自己選股，聯電這間公司我不熟所以現在還不會買...
但因為持有00919，我們就這樣「順便」搭上了股價大漲的順風車，有一種「不用自己動腦，也能跟著領紅包」的小幸運！
真的啦！投資不用想太複雜，心情輕鬆，資產自然會慢慢長大
◎本文獲 張紫凌 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言