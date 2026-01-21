快訊

00919吃錯藥？聯電狂飆30％帶飛股價…達人：「順便」搭車的小幸運

聯合新聞網／ 張紫凌
群益台灣精選高息（00919）近期股價一飛衝天，主要受惠於權重佔近10%的聯電大漲超過30%所帶動。本報資料照片
＊原文發文時間為1月20日

不是呀，群益台灣精選高息（00919）最近吃了什麼藥嗎？股價也是一飛衝天。

打開成分股看一下，之前是富邦金、國泰金、中信金這3檔在表演，然後最近這2周變成是聯電，股價也已經默默漲了超過30%！

它在00919裡面佔了快10%左右的權重，算蠻有份量的，所以大漲也間接帶動00919。

這也是我覺得買ETF最療癒的地方；說真的，如果是我自己選股，聯電這間公司我不熟所以現在還不會買...

但因為持有00919，我們就這樣「順便」搭上了股價大漲的順風車，有一種「不用自己動腦，也能跟著領紅包」的小幸運！

真的啦！投資不用想太複雜，心情輕鬆，資產自然會慢慢長大

◎本文獲 張紫凌 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 聯電

