債券ETF 月配息亮眼

最新月配息債券ETF年化配息率排行出爐，前十名年化配息率5%起跳，這十檔ETF包括五檔投等債、一檔公債，以及四檔非投等債。平均信評在A級以上大華優利美A債ETF（00984B）以超過9%的年化配息率奪冠，打破市場「高品質債券低配息」的刻板印象，近六個月含息報酬率更有15%的亮眼表現。

專家分析，一般來說，債券信評愈低，因承擔更高的信用風險，享有愈高配息率。但00984B投資的是屬於信用風險偏低的A級投資等級債，能夠衝出年化9%的高息，關鍵應在於其「票息優化」的策略，精選投資等級債券中票面利率最高的群體，讓投資人不必委屈信評，也能享有高水準的現金流。

投資人追求配息之外，投資債券ETF前也應同步檢視報酬率表現，確保領息同時，資產也能同步成長。2025年起，美國聯準會貨幣政策轉向寬鬆，受惠於降息預期與債市回溫，債券ETF近半年含息報酬率不俗，榜單前十強含息報酬率都在11%以上，其中00984B含息報酬率15%，依舊是表現最佳。

第一金優選非投債ETF經理人王心妤表示，美國聯準會開啟購債促進流動性，後續釋出的流動性動能仍待觀察，2026年非投資等級債券仍可望維持財務體質穩健。觀察非投等債發行公司槓桿率雖見提升至4.37倍，但槓桿拉升主要發生在CCC等級最低評級債券，而在利息覆蓋率也見上揚至4.18倍，企業償債能力良好，加上違約率維持低檔，整體非投等債升評債券規模高於降評。

王心妤指出，2026年非投資等級債券新發行債券規模預估達3.75億美元，較前一年度增加15%，不過，再融資壓力並不顯著，還款壓力低，較無信評惡化疑慮，觀察新一年度非投資等級債券收益可望由票息主導，利差呈現小幅擴張，價格呈現持穩態勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。