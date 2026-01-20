科技型ETF受追捧 規模大增

台積電（2330）法說優於預期，加上首季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF今年來規模爆衝。事實上，台股ETF今年來規模增幅前十名成長幅度皆高達二位數，同時在績效表現與產業趨勢帶動下，科技型與半導體ETF成為今年來規模成長的亮眼標的。

根據統計，觀察台股ETF今年來規模增幅前十強，明顯集中在科技與半導體相關主題，資金持續追逐AI與高成長題材。其中，台新臺灣IC設計今年來規模成長達60.3%居榜首、今年來績效19.8%，一月表現更達29.5%；群益半導體收益規模成長56.7%、今年來與一月績效分別為12.0%與17.7%，奪下亞軍。

值得注意的是，主動式ETF也吸引資金進駐，主動台新優勢成長規模成長50.3%、主動安聯台灣高息成長18.9%、主動群益科技創新增加15.9%。此外，還有新光臺灣半導體30、富邦科技、兆豐台灣晶圓製造、野村臺灣新科技50今年來績效皆逾一成，一月表現同步亮眼。

綜合新光臺灣半導體30經理人詹佳峯、台新臺灣IC設計ETF團隊表示，2026年AI硬體紅利興起，加上記憶體超級周期帶旺，台灣半導體產業躬逢其盛，台股資金也聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，投資人現階段想布局台股，不必擔心台股驚驚漲。

若擔心個股風險太高，不妨先破除指數高點魔咒，優先鎖定績優台股半導體ETF，透過被動指數參與，完整涵蓋半導體產業上中下游潛力股作更全面布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。