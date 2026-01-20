台股ETF半導體商品霸榜 績效爆衝

在權王台積電、AI相關零組件族群持續上漲帶動，台股ETF績效跟著暴衝，新年伊始不到三周時間，前十強台股ETF皆大賺一成以上，前五名分別為台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益、中信關鍵半導體，都是半導體相關ETF。

儘管美國商務部長盧特尼克在出席美光（Micron）紐約州新廠動工典禮時宣布，不在美國生產的記憶體製造商，可能面臨100%關稅，導致昨（20）日台股中的記憶體族群承壓，但記憶體缺貨情形仍在。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，為應對日益嚴重的缺貨潮，全球三大記憶體大廠之一的美光宣布將以18億美元收購力積電的銅鑼晶圓廠，有助於美光強化在台的先進封裝與記憶體供應鏈布局，並藉此迅速獲得現成產能，鎖定2026年大幅提升DRAM生產能力，面對2026年可能出現的嚴重記憶體短缺，顯見記憶體超級周期遠未結束。

法人表示，近期多檔記憶體相關個股被列為處置股，許多投資人將目光轉向投資ETF的方式，將當紅個股納進個人投資池，如台新臺灣IC設計前三大成分股為華邦電、群聯及南亞科，透過記憶體占比高的ETF投資當紅題材，不失為另一種參與記憶體投資熱潮的選項。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台股是投資人最熟悉的市場，因此在投資組合上不可偏廢，而台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此更要把科技類股納入投資標配。台灣目前大多數產業仍處向上景氣爬坡循環，在2026年資產配置重點中，台股創新科技不可或缺，包括AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年將持續發酵的重要推力。

隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。