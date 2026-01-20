聽新聞
0:00 / 0:00

台股高息ETF 息利雙收

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股高股息ETF陸續優化追蹤指數編製規則及成分股調整，強化AI供應鏈布局，今年來股價跟上大盤漲勢。其中，有五檔近月績效漲幅逾一成，重返息利雙收氣勢。

據統計，22檔台股高股息ETF於2025年平均漲幅僅約6%，表現落後大盤及市值型ETF，隨各檔透過新一輪成分股調整，進一步提升投資組合即戰力。投信法人表示，高股息ETF調整成分股，除了兼顧息收及成長題材，也同步納入具影響力的權值股，有利提升與大盤連動性及資本利得投資機會。

其中，近一月股價漲逾一成共五檔，包括：主動安聯台灣高息、復華台灣科技優息、FT臺灣永續高息、台新永續高息中小、中信成長高股息，優於台灣高股息指數同期間漲幅約5%，表現不輸市值型ETF，主因成分股納入記憶體、半導體、IC設計及電腦周邊設備等熱門AI供應鏈受惠題材。

主動安聯台灣高息成長經理人施政廷表示，台灣在全球AI供應鏈中具備寡占優勢，受惠於美中貿易戰後的供應鏈分散及COVID-19帶來的韌性優先思維，加上AI技術爆發，使台灣在硬體整合與供應能力上占據關鍵地位，預計未來三至五年內仍具顯著優勢。

復華台灣科技優息經理人許忠成表示，00929自去年底進行追蹤指數調整，進一步讓高股息ETF投資組合從中型股配置更貼近市場主流權值，此外成分股調整改為一年二次，一定程度實現除權息旺季追股息、淡季追求成長的投資策略，並將原本以科技為主的選股邏輯，延伸納入生技醫療、綠能環保與數位雲端等產業，使追蹤指數結構更趨多元，加上晶圓代工龍頭財報表現及展望亮眼，總體經濟及企業獲利維持成長趨勢。

台新臺灣永續高息中小型ETF研究團隊補充，基本面上，預期台股企業獲利在今年第2至第3季將有強勁表現，因此，對於1月台股可正面看待。不過，台股波段漲幅已大，融資餘額持續上升籌碼漸亂，盤勢震盪的機率也將提高，任何消息面皆可能導致獲利回吐賣壓，一旦大盤回檔，大型股容易率先成為外資的提款機，建議優先布局台股中小型高股息ETF，可利用高股息增強下檔防禦性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

大盤頻創新高！24檔台股ETF規模創高 高息型穩健受青睞

台股頻創歷史新高 帶動ETF今年規模暴衝「前3強激增逾5成」

台股衝破3萬1…她想停扣定期定額 網急勸：停了才後悔

台股開低走高…收盤首見31千金！權王台積電等5檔齊創新高紀錄

相關新聞

ETF責任額亂象起！六檔掛牌就腰斬 金管會盯上三家投信

ETF責任額引銷售亂象，金管會緊盯。據金管會統計，2025年共有三家投信、發行共六檔ETF，在IPO後一掛牌就遭大量贖回...

ETF募集之亂…若不當勸誘購買 金管會將嚴審新產品

國內ＥＴＦ（指數股票型基金）密集公開募集（ＩＰＯ），卻引發券商營業員自掏腰包衝業績，閉鎖期結束後就「下車」導致基金規模狂...

美電力基建基金火熱 009805周漲5%創新高

美台兩地電力股投資熱潮夯，主要投資美國電力基建股ETF也水漲船高。投信法人表示，近期市場對於「缺晶片」的關注，已轉往「缺...

債券ETF 月配息亮眼

最新月配息債券ETF年化配息率排行出爐，前十名年化配息率5%起跳，這十檔ETF包括五檔投等債、一檔公債，以及四檔非投等債...

台股高息ETF 息利雙收

台股高股息ETF陸續優化追蹤指數編製規則及成分股調整，強化AI供應鏈布局，今年來股價跟上大盤漲勢。其中，有五檔近月績效漲...

科技型ETF受追捧 規模大增

台積電法說優於預期，加上首季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF今年來規模爆衝。事實上，台股ETF今年來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。