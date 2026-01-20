美電力基建基金火熱 009805周漲5%創新高

美台兩地電力股投資熱潮夯，主要投資美國電力基建股ETF也水漲船高。投信法人表示，近期市場對於「缺晶片」的關注，已轉往「缺基建」題材。因為AI革命不僅是算力之爭，更是一場電力基礎設施的深度重塑，相關基金及ETF可長線布局。

法人分析，根據Lipper截至16日的統計，基礎建設主題基金今年以來報酬率全數翻正。其中新光美國電力基建ETF（009805）近一周漲幅5.2%，今年以來上漲7.4%，昨（20）日價量齊揚，漲幅5.2%，成交量衝上3.5萬張，收在14.18元，創下掛牌來新高；永豐ESG全球數位基礎建設基金近一周上漲2.2%，今年以來也有5.0%的漲幅。顯示電力等基礎建設股搭上AI成長紅利，同時能平衡科技股波動風險，成為近期績效表現亮眼的熱門族群。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，今年以來，部分外資擔心AI股的高估值表現，也擔心出現AI泡沫化疑慮，建議投資人今年採取投資AI相關類股，但不直接買AI的迂迴投資策略。主要看好的就是電氣化與基礎設施領域，包括電網營運商、輸電設備供應商與再生能源開發商。

劉恆誌指出，這些公司基本面正處於結構性成長浪頭，可捕捉AI成長紅利，加上股價估值合理，以及電力實體建設類股具備產業非周期性成長優勢，可望在AI族群修正時提供強韌支撐。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫指出，隨著AI技術快速進步，不論大型雲端服務業者甚至國家主權基金，都加大了對於AI資料中心的投資。不過近期市場更關注缺基建題材。由於AI時代資料中心鉅額投資主要集中於美國，算力及電力需求將更聚焦在美國本土。據估計2023~2030年資料中心用電將以每年23%高速成長，對電力基建投資無疑是一劑強心針。

滙豐投信認為，相對其他國家，美國電力政策制度長期透明穩定，各州政府允許業者擁有穩定獲利空間，成本變化可定期反應於電價。就投資效率看，相較AI科技股多為攻擊型成長股，基礎建設類股則多屬於特許行業且為民生必需的防禦型價值股。其不同的資產特性使兩者具低相關性，同時配置將可提高投資組合效率。

