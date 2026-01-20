ETF責任額亂象起！六檔掛牌就腰斬 金管會盯上三家投信

ETF責任額引銷售亂象，金管會緊盯。據金管會統計，2025年共有三家投信、發行共六檔ETF，在IPO後一掛牌就遭大量贖回、規模「腰斬」，依規定，未來這三家投信後續新發行的ETF或新基金，將全改採「核准制」，監理力道明顯升級。

依現行規定，基金或ETF成立滿半年後，平均發行單位數較成立時，縮水逾五成，等於「腰斬」。金管會將從嚴審查，該投信業者下一檔基金或ETF將一律改為「核准制」。

市場直指，這波異常贖回，是因ETF IPO責任額制度長期失衡。

ETF IPO責任額是指，投信發行ETF或基金時，在IPO階段，都會透過券商或銀行銷售通路，衝高規模。

銀行為了搶投信的保管行業務，要努力幫投信多賣基金；券商為了爭取投信下單業務，也要拚命多賣ETF。

銀行、券商為了搶生意，銷售額就落在銀行理專和券商營業員身上，就這樣，責任額愈背愈重、亂象也如雪球般愈滾愈大，有營業員自己借錢投資、或是找親友幫忙，等到ETF一掛牌後，就賣掉了。

這導致ETF一掛牌後賣壓湧現、規模暴跌，對市場秩序與投資人權益造成衝擊。

為此，金管會從2025年起已著手兩大方向因應。證期局副局長黃厚銘說，一是強化查核，將KYC、KYP落實情形、商品適合度、風險揭露，及業務員酬金制度等四大項，全面納入券商與投信的例行檢查。

相關自律規範也正式納入內控，一旦違規，可做懲處。如一旦被抓到勸誘客戶借錢投資，金管會最重可處券商600萬罰鍰。

二是修正銷售自律規範。券商公會與投信投顧公會已陸續修正相關準則，要求募集前須評估銷售人力配置，禁止以不正當方式勸誘客戶、或鼓勵借錢投資，並強調銷售行為的中立性與專業性。

金管會也督導證交所、櫃買中心滾動檢討ETF商品，要求新發行產品須與既有商品具明確市場區隔，並在審查時納入投信過去一年的ETF行銷策略；若基金成立後規模大幅縮水，後續新案將從嚴改採核准制。

數據顯示，2025年上市櫃ETF檔數增至46檔，較前一年33檔明顯增加，但結構已轉變，其中新增17檔全來自主動式ETF。

金管會強調，開放主動式ETF的政策初衷，是透過主題與操作策略差異化，降低同質性競爭，而非助長短期衝量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。