主動中信台灣卓越ETF 將於1月22日起掛牌上市

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，中信投信募集發行的主動中信台灣卓越ETF（00995A），將自1月22日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF至少將70%的資產投資於具長期增值潛力與配息能力的台灣上市上櫃股票，前述長期增值潛力係指依據動能、波動度、價值及獲利能力等篩選指標之綜合評分，精選表現卓越之優質企業。透過主動操作，因應市況靈活調整，結合量化指標及股利成長表現篩選個股，並透過主動操作質化選股，精選潛力個股，以追求長期資本利得機會。

證交所指出，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達207檔（含被動式ETF 190檔及主動式ETF 17檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

