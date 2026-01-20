大盤頻創新高！24檔台股ETF規模創高 高息型穩健受青睞

大盤續創高，帶動台股ETF整體規模也頻創新高，統計至1月20日，包括主、被動台股ETF共80檔總規模來到4.14兆元，再度創歷史新高紀錄，統計今年以來共增加2,573.4億元，其中更有24檔規模同創新高。以規模前五大來看，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、（00878）國泰永續高股息等三檔都是高息型，顯示大盤高檔，投資熱錢轉往穩健高息的態勢。

觀察這三檔高息ETF，去年以來一直被檢視績效，今年以來含息績效分別為群益台灣精選高息漲幅7.0%、國泰永續高股息上漲5.2%、元大高股息漲幅4.6%，都有不錯的表現。法人表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，是投資人在大盤高檔之際可參考的穩健標的。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股創高後可能會高檔區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。台股高檔震盪下，資金也輪動快速，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股ETF成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。