買盤搶甜甜價！「最大的半導體ETF」00830爆天量 成交量今排第九

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
境內半導體ETF最大一檔-國泰費城半導體（00830）20日除息，大舉吸引買盤積極搶進，單日成交64,288張，成交金額來到36.69億元，雙雙改寫自2019年掛牌以來的最大量。示意圖／AI生成
境內半導體ETF最大一檔-國泰費城半導體（00830）20日除息，大舉吸引買盤積極搶進，單日成交64,288張，成交金額來到36.69億元，雙雙改寫自2019年掛牌以來的最大量。示意圖／AI生成

境內半導體ETF最大一檔-國泰費城半導體（00830）20日除息，大舉吸引買盤積極搶進，單日成交64,288張，成交金額來到36.69億元，雙雙改寫自2019年掛牌以來的最大量。

國泰費城半導體每受益權單位配發9元，也就是說，有參與除息的投資人將在2月12日領到息收，持有一張可以領9,000元，以19日收盤價換算，年度配息殖利率為13.86%。

追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體交投熱絡，成交量今日排行全ETF市場的第九大，同時，也是海外股票ETF交易最熱絡的一檔，較前一個交易日成長約30%。至於市價部分，今日上漲1.25%或0.7元，收上56.6元，今年以來市價含息漲幅達13.59%，規模20日為426億元，排行海外股票第三大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 費城 國泰

