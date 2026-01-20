ETF規模暴跌 證期局：跌超過5成將從嚴審查下檔ETF發行

券商營業員因為一口氣趕好幾檔ETF的IPO，導致閉鎖期結束之後的ETF規模因為營業員賣出而暴跌，受到業界高度矚目。金管會證期局副局長黃厚銘今日表示，倘若基金規模發行之後大規模減少、達5成以上，金管會將會從嚴審查下一檔ETF的發行，對該業者的審查從備查制改成核准制，以發揮更強的監理強度，至於大規模減少的定義會否更嚴格，從5成降至4成、3成，證期局也將再審慎檢討。

黃厚銘指出，在加強監理管理方面，已責成證交所與櫃買去加強ETF的審查，避免投信密集發行同性質的ETF，這包括投信新發行ETF的產品與其現有產品要適當的區隔，而且審查的時候，會審酌要求投信說明過去一年的IPO行銷情況，及具體說明該檔ETF的行銷策略。

若在客戶買ETF上，券商或投信違反管理規則不當勸誘客戶，而遭客戶向金管會申訴的話，黃厚銘表示，金管會有權依照證交法和投信投顧法來作裁罰處份，最輕的為糾正，重的話就是警告，或人員停職。

黃厚銘指出，已經要求證交所後續對券商加強查核，同時在例行查核中，也必須加入KYC（充份了解客戶）、KYP（了解產品）、商品適合度評估、風險揭露（不同基金的風險等級，在怎樣的風險承擔能力之下可去買該基金）、業務人員酬金制度等五大重點面向，納入查核範圍。

黃厚銘指出，金管會先前已經責成券商及投信公會訂定自律規範，包括在接IPO案之前，要先把券商內部的人員銷售能力與銷售量能納入考量，而且不能使用不正當方式，勸誘客戶來買，尤其是鼓勵借貸，讓客戶用擴張信用方式來參加IPO、承擔過高的風險。

黃厚銘說明，近年來ETF的發行檔數增加，仍和商品類型多元化有關，倘若114年新掛牌共有46檔，113年有33檔，檔數有增加，但若檢視內容，則114年被動式的發行檔數與113年持平，113年增加的為主動式ETF，因為主動式ETF是在113年底開放，114年中才有業者開始發行，因此增加的仍為主動式ETF，且14家業者的投資主題都有所不同，且都有適當的市場區隔，114年所新發行的46檔ETF，被動式有29檔，17檔都為主動式ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。