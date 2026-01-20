快訊

ETF規模暴跌 證期局：跌超過5成將從嚴審查下檔ETF發行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
ETF規模暴跌，證期局表示跌超過5成將從嚴審查下檔ETF發行。示意圖／AI生成
ETF規模暴跌，證期局表示跌超過5成將從嚴審查下檔ETF發行。示意圖／AI生成

券商營業員因為一口氣趕好幾檔ETF的IPO，導致閉鎖期結束之後的ETF規模因為營業員賣出而暴跌，受到業界高度矚目。金管會證期局副局長黃厚銘今日表示，倘若基金規模發行之後大規模減少、達5成以上，金管會將會從嚴審查下一檔ETF的發行，對該業者的審查從備查制改成核准制，以發揮更強的監理強度，至於大規模減少的定義會否更嚴格，從5成降至4成、3成，證期局也將再審慎檢討。

黃厚銘指出，在加強監理管理方面，已責成證交所與櫃買去加強ETF的審查，避免投信密集發行同性質的ETF，這包括投信新發行ETF的產品與其現有產品要適當的區隔，而且審查的時候，會審酌要求投信說明過去一年的IPO行銷情況，及具體說明該檔ETF的行銷策略。

若在客戶買ETF上，券商或投信違反管理規則不當勸誘客戶，而遭客戶向金管會申訴的話，黃厚銘表示，金管會有權依照證交法和投信投顧法來作裁罰處份，最輕的為糾正，重的話就是警告，或人員停職。

黃厚銘指出，已經要求證交所後續對券商加強查核，同時在例行查核中，也必須加入KYC（充份了解客戶）、KYP（了解產品）、商品適合度評估、風險揭露（不同基金的風險等級，在怎樣的風險承擔能力之下可去買該基金）、業務人員酬金制度等五大重點面向，納入查核範圍。

黃厚銘指出，金管會先前已經責成券商及投信公會訂定自律規範，包括在接IPO案之前，要先把券商內部的人員銷售能力與銷售量能納入考量，而且不能使用不正當方式，勸誘客戶來買，尤其是鼓勵借貸，讓客戶用擴張信用方式來參加IPO、承擔過高的風險。

黃厚銘說明，近年來ETF的發行檔數增加，仍和商品類型多元化有關，倘若114年新掛牌共有46檔，113年有33檔，檔數有增加，但若檢視內容，則114年被動式的發行檔數與113年持平，113年增加的為主動式ETF，因為主動式ETF是在113年底開放，114年中才有業者開始發行，因此增加的仍為主動式ETF，且14家業者的投資主題都有所不同，且都有適當的市場區隔，114年所新發行的46檔ETF，被動式有29檔，17檔都為主動式ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 金管會

相關新聞

別再只領息不成長！00981T含積量高年化配息近6％…用債息打底、股票衝績效

臉書投資粉專「股魚」近日發文點名平衡凱基雙核收息（00981T），直言在市場持續走高的背景下，越來越多投資人開始重新檢視高股息配置的實際效果。貼文指出，部分投資人雖然仍有股息進帳，但配息金額逐步縮水，

00881單次配2.65元太香？基金黑武士揭「暴力配息」真相：小心溢價變燃料

＊原文發文時間為1月15日 科技ETF配息暴衝 是紅包還是陷阱？ 最近00881、00927、00904 這三檔ETF公布了2026年1月的配息，年化配息率動輒衝破15%。在市場一片歡呼聲

0056乘勝追擊再買1張…累積42張！存股哥：去年低檔狂買如今「穀倉滿滿」坐等豐收

近期高股息漲幅都滿不錯的，乘勝追擊再買1張0056，累積張數42張、均價37.31，帳面報酬$42,620（2.98%），本季領息金額提升到$36,372，加上00929、0050，下個月預計領息$4

拆解0050總費用率…其實比看到0.22％還更低！Ffaarr：扣掉交易稅及手續費僅0.19％

2025年，元大台灣50（0050）的總費用率才0.22%，其實代表的是台灣股市ETF的新里程碑，也就是ETF本身費用進入0.1%多這個等級。 但，0050的總費用率不是0.22%嗎？ 但其實這0

主動式ETF比較強？詹璇依揭「超額報酬」祕密：想贏大盤得先付出這代價

財經主持人詹璇依在影音中說明，所謂「主動式ETF」，她將其定位為一種相對進階的投資工具。與被動型ETF不同，主動式ETF可由經理人自行挑選股票，並依市場狀況調整持股權重，目標在於追求超越大盤的報酬率表

