台股頻創歷史新高 帶動ETF今年規模暴衝「前3強激增逾5成」

台積電（2330）法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第1季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模今年來規模暴衝，今年來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數。

其中，前三強台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A）今年來才不到三周，規模皆大幅成長五成以上。擁有此波最強勢記憶體權重高達三成的台新臺灣IC設計（00947）受惠股價創新高及申購數大增，是今年唯一規模成長逾六成之台股ETF。

台新臺灣IC設計ETF所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP/ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，尤其近期最強勢的記憶體相關個股權重超過3成，帶動00947成為近期台股ETF績效王。

績效優異表現及靈活選股的指數設計使近期00947成交量急速放大，受益人數也大幅增加。法人表示，對於希望長期投資或分散風險的投資者可布局00947，該ETF前十大成分股包括華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）等，與記憶體循環高度相關，建議投資人可以把握機會分批布局，加入此波記憶體循環周期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。