台股頻創歷史新高 帶動ETF今年規模暴衝「前3強激增逾5成」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第1季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模今年來規模暴衝，今年來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數。示意圖／AI生成
台積電法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第1季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模今年來規模暴衝，今年來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數。示意圖／AI生成

台積電（2330）法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第1季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模今年來規模暴衝，今年來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數。

其中，前三強台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A）今年來才不到三周，規模皆大幅成長五成以上。擁有此波最強勢記憶體權重高達三成的台新臺灣IC設計（00947）受惠股價創新高及申購數大增，是今年唯一規模成長逾六成之台股ETF。

台新臺灣IC設計ETF所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP/ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，尤其近期最強勢的記憶體相關個股權重超過3成，帶動00947成為近期台股ETF績效王。

績效優異表現及靈活選股的指數設計使近期00947成交量急速放大，受益人數也大幅增加。法人表示，對於希望長期投資或分散風險的投資者可布局00947，該ETF前十大成分股包括華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）等，與記憶體循環高度相關，建議投資人可以把握機會分批布局，加入此波記憶體循環周期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

IC設計 ETF

別再只領息不成長！00981T含積量高年化配息近6％…用債息打底、股票衝績效

臉書投資粉專「股魚」近日發文點名平衡凱基雙核收息（00981T），直言在市場持續走高的背景下，越來越多投資人開始重新檢視高股息配置的實際效果。貼文指出，部分投資人雖然仍有股息進帳，但配息金額逐步縮水，

00881單次配2.65元太香？基金黑武士揭「暴力配息」真相：小心溢價變燃料

＊原文發文時間為1月15日 科技ETF配息暴衝 是紅包還是陷阱？ 最近00881、00927、00904 這三檔ETF公布了2026年1月的配息，年化配息率動輒衝破15%。在市場一片歡呼聲

0056乘勝追擊再買1張…累積42張！存股哥：去年低檔狂買如今「穀倉滿滿」坐等豐收

近期高股息漲幅都滿不錯的，乘勝追擊再買1張0056，累積張數42張、均價37.31，帳面報酬$42,620（2.98%），本季領息金額提升到$36,372，加上00929、0050，下個月預計領息$4

拆解0050總費用率…其實比看到0.22％還更低！Ffaarr：扣掉交易稅及手續費僅0.19％

2025年，元大台灣50（0050）的總費用率才0.22%，其實代表的是台灣股市ETF的新里程碑，也就是ETF本身費用進入0.1%多這個等級。 但，0050的總費用率不是0.22%嗎？ 但其實這0

主動式ETF比較強？詹璇依揭「超額報酬」祕密：想贏大盤得先付出這代價

財經主持人詹璇依在影音中說明，所謂「主動式ETF」，她將其定位為一種相對進階的投資工具。與被動型ETF不同，主動式ETF可由經理人自行挑選股票，並依市場狀況調整持股權重，目標在於追求超越大盤的報酬率表

大盤頻創新高！24檔台股ETF規模創高 高息型穩健受青睞

大盤續創高，帶動台股ETF整體規模也頻創新高，統計至1月20日，包括主、被動台股ETF共80檔總規模來到4.14兆元，再...

