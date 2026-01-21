自組ETF領商品禮物卡⋯竟還爽賺10％！網卻反虧：忙一場績效還輸0050

部分公司在股東會時會發放股東紀念品，以表示對股東的感謝，一名Dcard網友分享自組「ETF」投資法，主打鎖定會發放超商商品卡、禮物卡的股東會紀念品公司，想靠「線上領卡」省去排隊或委外代領麻煩；沒想到2026年紀念品尚未入袋，帳面獲利已約10%，引發網友熱議，有人直呼「光領商品卡也算被動收入」，也有人吐槽「忙一場績效可能還輸0050」。

原PO表示，去年看到金管會相關消息，提到股東紀念品將朝線上化、電子平台方向推進，便萌生「把2025年發放超商商品卡的公司都買起來」的構想，期待2026年可直接在線上領取商品卡。他並在置頂留言公開篩選邏輯，優先以「禮物卡100元／100元禮物卡」為主要標的，資金充足時再納入「50元禮物卡／商品卡50元」，對未標示金額或35元商品卡、咖啡卡等則不列入，另將大魯閣、王品相關紀念品視為必買清單。

該網友同步貼出庫存截圖，顯示整體報酬率約10.19%，並列出多檔持股皆為小部位配置，強調自己是在等待紀念品的過程中「意外賺到價差」。他形容這組合可稱為「台灣超商禮品卡成長動能ETF」，並補充清單資訊來源與電子化領取的參考連結，讓不少人直呼「原來還能這樣玩」。

留言區多數網友對概念感到新鮮，認為買零股就有機會拿到商品卡或餐券，「各位新聞裡提到的都可以買一股」，也有人分享自身經驗「我都買零股拿紀念品，家裡沒買過餐巾紙」。另有網友延伸成生活用途，笑稱持有大魯閣一股可固定揪朋友用股東優惠券聚會，「順便聯絡感情」。

不過也有不同聲音提醒，實務上仍要看公司規定與領取門檻，「一股可以領商品卡嗎」成為關鍵疑問；另有人直指成本問題，擔心若買太多檔零股「手續費算下去不曉得會怎麼樣」，甚至加上交通、時間成本未必划算。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。