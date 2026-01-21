快訊

北美暴風雪、中日韓寒潮威脅 鄭明典曝「台灣只有強烈冷氣團」原因

海陸班長值安官溜副連長辦公室睡翻天 他連士官督導長經過：人咧？

00692落後0050引換股焦慮⋯他握180張嘆：分割後不振！網勸「別亂動」新錢買就好

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股大盤漲勢猛烈，帶動市值型ETF上揚，ETF投資人近期熱議是否該將00692換成0050。PTT一名網友發文表示，0050分割前自己主要買00692，分割後新資金改買0050，但近來觀察00692漲幅常追不上0050，且「常常折價0.2左右」，讓他動念「全砍00692換0050」，卻又擔心證交稅與手續費成本不小，引發網友就績效、溢折價與換股成本展開討論。

原PO指出，00692與0050「內容物大同小異」，但自0050分割後，00692表現「開始不振」，體感差距明顯，兩檔甚至拉開約4%差距。他也補充自身部位不小，手上約180張00692、約200張0050，若全數換股「稅和手續費扣滿多的」，並提到觀察到00692受益人數下滑，直覺資金正在撤離。

不少網友勸原PO不要衝動換股，認為折價並非「每天越折越多」，買進時折價、賣出時折價是正常現象，與其一次砍光承受成本，不如「舊的留著、新資金買0050」，等到未來需要現金或再調整標的時，再優先處理00692部位。也有人提醒「買進理由還在不在」，若當初選00692是為了某些配置考量，現在只因短期績效落差就換，未來若風格再輪動恐怕又會後悔。

另一派網友則主張應精算成本與績效落差，直言比較績效時看%數，換股成本也該用%數計算；若差距已超過交易成本門檻，就該果斷調整，甚至有人直接給出結論「一句話：換」，認為應追蹤短中期表現做動態配置，以求報酬最大化。

討論也延伸到盤勢結構，有網友認為「現在是台積盤」，若未來台積電走弱、權重效果反轉，換股未必永遠有利；也有人建議不必二選一，可用質押、分批換、或等大跌時利用兩檔相對跌幅差來降低「換股的痛」。整體而言，留言主流傾向「不要全砍」，但也反映不少投資人面對0050分割後話題熱度與溢價現象，出現典型的換股焦慮与績效追逐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 PTT 市值型 00692富邦公司治理 0050元大台灣50 折價

延伸閱讀

0056乘勝追擊再買1張…累積42張！存股哥：去年低檔狂買如今「穀倉滿滿」坐等豐收

台積電鉅額交易驚見20張1,822元「仙人指路」 台股動能上看32,142點

00919終於帳上「由虧轉盈」了！棒棒：翻紅幕後功臣是聯電（2303）

00918、00919、0056該選誰？杉本試算推揭排名：這1檔「CP值」最高

相關新聞

00692落後0050引換股焦慮⋯他握180張嘆：分割後不振！網勸「別亂動」新錢買就好

台股大盤漲勢猛烈，帶動市值型ETF上揚，ETF投資人近期熱議是否該將00692換成0050。PTT一名網友發文表示，0050分割前自己主要買00692，分割後新資金改買0050，但近來觀察00692漲幅常追不上0050，且「常常折價0.2左右」，讓他動念「全砍00692換0050」，卻又擔心證交稅與手續費成本不小，引發網友就績效、溢折價與換股成本展開討論。

ETF募集之亂…若不當勸誘購買 金管會將嚴審新產品

國內ＥＴＦ（指數股票型基金）密集公開募集（ＩＰＯ），卻引發券商營業員自掏腰包衝業績，閉鎖期結束後就「下車」導致基金規模狂...

美電力基建基金火熱 009805周漲5%創新高

美台兩地電力股投資熱潮夯，主要投資美國電力基建股ETF也水漲船高。投信法人表示，近期市場對於「缺晶片」的關注，已轉往「缺...

債券ETF 月配息亮眼

最新月配息債券ETF年化配息率排行出爐，前十名年化配息率5%起跳，這十檔ETF包括五檔投等債、一檔公債，以及四檔非投等債...

台股高息ETF 息利雙收

台股高股息ETF陸續優化追蹤指數編製規則及成分股調整，強化AI供應鏈布局，今年來股價跟上大盤漲勢。其中，有五檔近月績效漲...

科技型ETF受追捧 規模大增

台積電法說優於預期，加上首季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF今年來規模爆衝。事實上，台股ETF今年來...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。