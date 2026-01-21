00692落後0050引換股焦慮⋯他握180張嘆：分割後不振！網勸「別亂動」新錢買就好

台股大盤漲勢猛烈，帶動市值型ETF上揚，ETF投資人近期熱議是否該將00692換成0050。PTT一名網友發文表示，0050分割前自己主要買00692，分割後新資金改買0050，但近來觀察00692漲幅常追不上0050，且「常常折價0.2左右」，讓他動念「全砍00692換0050」，卻又擔心證交稅與手續費成本不小，引發網友就績效、溢折價與換股成本展開討論。

原PO指出，00692與0050「內容物大同小異」，但自0050分割後，00692表現「開始不振」，體感差距明顯，兩檔甚至拉開約4%差距。他也補充自身部位不小，手上約180張00692、約200張0050，若全數換股「稅和手續費扣滿多的」，並提到觀察到00692受益人數下滑，直覺資金正在撤離。

不少網友勸原PO不要衝動換股，認為折價並非「每天越折越多」，買進時折價、賣出時折價是正常現象，與其一次砍光承受成本，不如「舊的留著、新資金買0050」，等到未來需要現金或再調整標的時，再優先處理00692部位。也有人提醒「買進理由還在不在」，若當初選00692是為了某些配置考量，現在只因短期績效落差就換，未來若風格再輪動恐怕又會後悔。

另一派網友則主張應精算成本與績效落差，直言比較績效時看%數，換股成本也該用%數計算；若差距已超過交易成本門檻，就該果斷調整，甚至有人直接給出結論「一句話：換」，認為應追蹤短中期表現做動態配置，以求報酬最大化。

討論也延伸到盤勢結構，有網友認為「現在是台積盤」，若未來台積電走弱、權重效果反轉，換股未必永遠有利；也有人建議不必二選一，可用質押、分批換、或等大跌時利用兩檔相對跌幅差來降低「換股的痛」。整體而言，留言主流傾向「不要全砍」，但也反映不少投資人面對0050分割後話題熱度與溢價現象，出現典型的換股焦慮与績效追逐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。